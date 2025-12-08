¡Cambio inmediato! Este banco extiende jornada y entrega tarjeta Mastercard en 11 oficinas clave

Suscríbete a nuestros canales

Mercantil Banco anunció que extendió su jornada especial para la sustitución de la tarjeta débito Mastercard.

Por lo que el nuevo operativo se llevará a cabo del 9 al 12 de diciembre en oficinas seleccionadas a nivel nacional.

La información la reveló la entidad financiera a través de sus redes sociales.

Jornada para el cambio a tarjeta débito Mastercard

"Se extiende nuestra jornada desde el 09 al 12 de diciembre. Asiste y cambia en pocos minutos tu tarjeta de débito por la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil", se lee en su cuenta oficia de Instagram.

Mercantil Banco habilitó en distintos estados del país una red de oficinas para realizar el canje de la tarjeta y las sedes incluyen:

Estado Oficina/Ubicación Distrito Capital Avenida España, Santa Mónica Miranda C.C. Millennium La Guaira Catia la Mar Táchira San Cristóbal II Mérida El Vigía Carabobo Shopping Center Portuguesa Turén Sucre Cumaná Bolívar Paseo Orinoco Nueva Esparta Terranova, Centro Sambil

El requisito principal para cambiar tu tarjeta de débito Maestro por la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil es presentar tu documento de identidad vigente.

Cédula de identidad: Documento laminado original y legible.

Documento laminado original y legible. Pasaporte: En caso de no tener la cédula, el pasaporte vigente es aceptado.

Es importante ser cliente del banco y tener una cuenta activa para poder realizar el cambio de la tarjeta de débito. El proceso se realiza de manera rápida y directa en las oficinas Mercantil designadas.

