¡Cambio inmediato! Este banco extiende jornada y entrega tarjeta Mastercard en 11 oficinas clave

La información la reveló la entidad financiera a través de sus redes sociales.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 03:15 pm
Mercantil Banco anunció que extendió su jornada especial para la sustitución de la tarjeta débito Mastercard.

Por lo que el nuevo operativo se llevará a cabo del 9 al 12 de diciembre en oficinas seleccionadas a nivel nacional.

Jornada para el cambio a tarjeta débito Mastercard

"Se extiende nuestra jornada desde el 09 al 12 de diciembre. Asiste y cambia en pocos minutos tu tarjeta de débito por la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil", se lee en su cuenta oficia de Instagram.

Mercantil Banco habilitó en distintos estados del país  una red de oficinas para realizar el canje de la tarjeta y las sedes incluyen:

Estado Oficina/Ubicación
Distrito Capital Avenida España, Santa Mónica
Miranda C.C. Millennium
La Guaira Catia la Mar
Táchira San Cristóbal II
Mérida El Vigía
Carabobo Shopping Center
Portuguesa Turén
Sucre Cumaná
Bolívar Paseo Orinoco
Nueva Esparta Terranova, Centro Sambil

El requisito principal para cambiar tu tarjeta de débito Maestro por la nueva Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil es presentar tu documento de identidad vigente.

  • Cédula de identidad: Documento laminado original y legible.
  • Pasaporte: En caso de no tener la cédula, el pasaporte vigente es aceptado.

Es importante ser cliente del banco y tener una cuenta activa para poder realizar el cambio de la tarjeta de débito. El proceso se realiza de manera rápida y directa en las oficinas Mercantil designadas.

