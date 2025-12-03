Banco de Venezuela lanza una nueva herramienta innovadora: cómo funciona y pasos para activarla en tu celular

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV), acaba de lanzar una actualización que transformará la manera en que los venezolanos realizan sus compras.

A través de su página web, la entidad anunció que ya se encuentra disponible en su aplicación móvil (BDVApp), la nueva forma de pagar directamente en puntos de venta.

Como parte de una alianza estratégica con Credicard, esta nueva herramienta se integra a la ya existente BDVApp bajo el nombre de "Access Pay".

Access Pay: la billetera digital

Una de las ventajas de "Access Pay", no es solo que complementa los métodos de pago sin contacto ya disponibles (como tarjetas y PagomóvilBDV), sino que también elimina la necesidad de llevar consigo varias aplicaciones.

Los usuarios podrán registrar y gestionar en un solo lugar tarjetas de débito y crédito de cualquier banco afiliado al sistema Credicard.

Es así como el teléfono se convierte en un método de pago. Los clientes podrán pagar simplemente acercando su dispositivo a cualquier terminal POS de Credicard que cuente con tecnología sin contacto (NFC).

Lo más conveniente es que esta función opera con cualquier tarjeta que el cliente registre, sin importar si fue emitida por el Banco de Venezuela o por otra entidad.

¿Cómo funciona la nueva Tarjeta Access?

El centro de este nuevo sistema es una Tarjeta Access digital que se genera dentro de la aplicación.

Para pagar una compra, el usuario deberá primero recargar esta tarjeta virtual con fondos de su cuenta del Banco de Venezuela o de cualquier otro banco que tenga registrado en la app.

Una vez que la tarjeta Access tenga saldo, el cliente solo necesita acercar el teléfono al punto de venta y el pago se efectuará al instante, sin tener que salir de la aplicación ni completar procesos complicados.

Pasos sencillos para empezar a pagar

Para disfrutar de esta función, los clientes deben:

Actualizar la BDVApp

Ir a la opción "Pagos Access Pay" y aceptar los términos y condiciones, para crear automáticamente la nueva tarjeta digital.

Para recargarla, se accede a la sección "Tarjetas", se selecciona la "Access" y luego la opción "Recarga", indicando desde cuál de sus tarjetas o cuentas registradas se transferirá el dinero.

Una vez con saldo, el pago se realiza dentro de la aplicación seleccionando la tarjeta Access y eligiendo el método de pago por QR o por NFC (acercando el teléfono al POS).

