Tienda lanza pagos a 6 cuotas con compras desde los $100: promoción por tiempo limitado

De cara a la temporada navideña, algunos comercios empiezan a lanzar promociones que buscan atraer clientes. En ese sentido, tiendas aliadas a Cashea ofrecen financiamiento a traves del "compra ahora y paga después".

La tienda de electrodomésticos, Todo HogarLC, ubicada en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, anunció que, desde este miércoles 3, hasta el próximo 24 de diciembre, han bajado los montos mínimos de compra para optar a las 6, 9 y 12 cuotas.

"¡Aprovecha estas increíbles condiciones para adquirir tu próximo nivel! DISPONIBLE SOLO DEL 3 AL 24 DE DICIEMBRE. ¡No dejes pasar esta ventana!", expresaron en sus redes sociales.

Planes de Cuotas con Cashea

Compras mínimas de:

6 cuotas - 100 USD

9 cuotas - 150 USD

12 cuotas - 200 USD

Disponibilidad para los niveles:

Nivel 3: 40% 6 cuotas

Nivel 4 y 5: 40% 9 cuotas

Nivel 6: 40% 12 cuotas

Modo bajada de inicial

Nivel 3 - 30% 3 cuotas

Nivel 4 - 25% 3 cuotas

Nivel 5 y 6 - 20% 3 cuotas

NO SE PUEDE COMBINAR LA BAJADA DE INICIAL CON LA COMPRA A 6, 9 Y 12 CUOTAS

