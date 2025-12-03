Tienda lanza pagos a 6 cuotas con compras desde los $100: promoción por tiempo limitado

De cara a la temporada navideña, algunos comercios empiezan a lanzar promociones que buscan atraer clientes. En ese sentido, tiendas aliadas a Cashea ofrecen financiamiento a traves del "compra ahora y paga después".
La tienda de electrodomésticos, Todo HogarLC, ubicada en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, anunció que, desde este miércoles 3, hasta el próximo 24 de diciembre, han bajado los montos mínimos de compra para optar a las 6, 9 y 12 cuotas.
"¡Aprovecha estas increíbles condiciones para adquirir tu próximo nivel! DISPONIBLE SOLO DEL 3 AL 24 DE DICIEMBRE. ¡No dejes pasar esta ventana!", expresaron en sus redes sociales.
Planes de Cuotas con Cashea
- Compras mínimas de:
- 6 cuotas - 100 USD
- 9 cuotas - 150 USD
- 12 cuotas - 200 USD
- Disponibilidad para los niveles:
- Nivel 3: 40% 6 cuotas
- Nivel 4 y 5: 40% 9 cuotas
- Nivel 6: 40% 12 cuotas
- Modo bajada de inicial
- Nivel 3 - 30% 3 cuotas
- Nivel 4 - 25% 3 cuotas
- Nivel 5 y 6 - 20% 3 cuotas
NO SE PUEDE COMBINAR LA BAJADA DE INICIAL CON LA COMPRA A 6, 9 Y 12 CUOTAS
Visita nuestras secciones: Servicios
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube