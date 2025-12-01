Cashea no está sola: conoce las otras app para compras financiadas y sus diferencias

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años las aplicaciones de financiamiento han ganado popularidad porque ayudan a muchos usuarios a realizar compras y cancelar el monto completo en varias cuotas.

Aunque la más popular entre los venezolanos es Cashea, hay otras plataformas que también tienen el conocido método de "compra ahora, paga después".

Algunas son generales, es decir, se puede comprar cualquier tipo de producto, desde electrónicos hasta comida, mientras otras aplicaciones están afiliadas a ciertos comercios.

¿Cuáles son las aplicaciones para comprar con financiamiento?

Cashea salió en octubre de 2022 y según las declaraciones de su directiva, cuenta con más de 8 millones de usuarios.

Su uso es sencillo, se paga la inicial de acuerdo al nivel del usuario que va desde el 1 hasta el 6. La inicial puede ser desde 20 % hasta 60 % y el resto se cancela en tres cuotas que no generan intereses.

Si la compra supera los 700 dólares se activa el modo más cuotas, que es de seis, nueve o 12 cuotas, dependiendo del nivel del comprador.

En caso de no pagar a tiempo se genera una deuda de cuatro dólares por cuota atrasada.

Actualmente tienen dos tipos de lineas de crédito, la normal para cualquier producto tecnológico, del hogar, ropa y ciertos servicios, mientras que la linea cotidiana es para supermercados, farmacias y restaurantes.

Por otro lado, Krece es la segunda plataforma más usada de financiamiento, aunque esta solo está disponible para la compra de celulares y tablets.

A diferencia de Cashea, con Krece si se generan intereses en el monto final, por lo que el precio a pagar es diferente si es de contado.

Igualmente, las cuotas varían de acuerdo al nivel del usuario y, aunque no cobran por morosidad, si el usuario no paga a tiempo el teléfono o tablet queda inhabilitado hasta que se cancele el monto.

Así también trabaja Weppa, de tres a seis cuotas para la compra de celulares y el monto final tiene un incremento por el método de financiamiento.

En cuanto a Lysto, se distingue por ofrecer dos líneas de crédito principales, las cuales son Lysto Naranja para productos de bajo costo o compras diarias (como supermercado y farmacia), y Lysto Premium para artículos de mayor precio.

El número de cuotas depende de cada negocio.

La otra opción disponible es Rapikom, que trabaja igual que las demás aplicaciones mencionadas.

Una de las características distintivas de Rapikom es su enfoque en proporcionar plazos de financiamiento más extensos. El saldo restante de la compra se divide en múltiples cuotas periódicas, lo que hace que el monto de cada pago individual sea más manejable para el consumidor.

¿Cómo ser usuario de estas plataformas?

Solo se necesita un teléfono inteligente y la cédula vigente para crear una cuenta en todas las plataformas señaladas.

La inscripción es mediante las aplicaciones, las cuales piden foto de documento de identidad y una selfie del usuario. También necesitan del correo electrónico y el número telefónico para contratar al comprador y enviar los recibos de pago.