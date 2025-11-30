Superintendencia Antimonopolio toma importante decisión sobre las app de compras tipo Cashea y Lysto

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia Antimonopolio emitió un dictamen sobre las App de compras a créditos sin interés, en el cual prohíbe los contratos de exclusividad.

La decisión surgió luego que las App de formato “compra ahora, pague después”, Lysto y Rapikom, trabajaran para que se eliminaran los contratos de exclusividad de los comercios con Cashea.

Denise Garber, fundadora y directora de Lysto, explicó al portal Banca y Negocios que "no hubo en sí una demanda, porque la Superintendencia lo que busca es conciliar, y, de hecho, hubo varios meses de conversaciones. Incluso, Lysto trató de acercarse a Cashea sin pasar por instancias legales, pero sin llegar a conclusión alguna".

¿En qué se diferencia la propuesta de Lysto con la de Cashea?

“Se abrió el mercado. Esperamos crecimiento de esto, y seguir para adelante. Lysto también tiene un producto para las nóminas, para las empresas; tenemos una propuesta de negocios diferente. Lysto tiene una filosofía de sumar. Yo me siento con el cliente, y mi propuesta de valor es diferente de la que le doy a otro cliente. Hoy las oportunidades están iguales”, .señala

¿Dónde opera Lysto?

La App Lysto ya opera a escala nacional porque todo es digital. “Poco a poco estamos en más estados de Venezuela. Uno de los primeros aliados fue la tienda de tecnología Kanguro, y ellos están en todos las regiones. A final de año, luego de esta decisión clave, Lysto espera crecer más de 300%"

