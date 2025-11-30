Maduro envía misiva a la OPEP y asegura que "nada detendrá" la defensa de las vastas reservas de petróleo venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Este 30 de noviembre, se dio a conocer que el presidente de la República, Nicolás Maduro, envió una misiva al secretario general de la OPEP y a los países miembros OPEP y OPEP+.

En sus redes sociales, la vicepresidenta de la república, Delcy Rodríguez, compartió el documento con la denuncia de que Estados Unidos (EEUU) "pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo" de Venezuela a través del uso de la fuerza militar.

"Venezuela denuncia, a través de misiva enviada por el Pdte. Nicolás Maduro al Secretario General de la OPEP y a los países miembros OPEP y OPEP Plus, que EE.UU. pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de nuestro país, las más grandes del mundo, a través del uso de la fuerza militar, lo cual afectaría seriamente los equilibrios del mercado energético mundial. Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos energéticos naturales. ¡Nada nos detendrá! ¡Seguiremos siendo libres y soberanos!", se lee en el escrito que acompaña la publicación.

Este domingo, Rodríguez presentó ante el comité ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) una denuncia formal contra EEUU.

La vicepresidenta también señaló que esta situación se enmarca en una campaña de hostigamiento y amenazas.

Al respecto, se refirió a los más de 14 buques de guerra y 15.000 efectivos, lo cual representa un grave peligro para la paz regional.

