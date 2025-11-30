Pronóstico del tiempo del Inameh este 30 de noviembre: lluvias y chubascos en estas regiones

Suscríbete a nuestros canales

Para este domingo 30 de noviembre, el pronóstico del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informa de lluvias y chubascos en ciertas regiones de Venezuela.

Al respecto, el Inameh refiere que prevalecerá parcialmente nublado en la mayoría del territorio.

La situación se intensificará en la tarde con la formación de células convectivas de rápida evolución.

Pronóstico del tiempo del Inameh este 30 de noviembre

De acuerdo con el Inameh, en horas de la mañana prevalece cielo parcialmente nublado en gran parte de Venezuela; no obstante, se estiman lluvias o chubascos dispersos en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Región Central, parte de Guárico, Yaracuy, Falcón, Lara, Portuguesa, Cojedes, Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Del mismo modo, para la tarde y noche se espera la formación de células convectivas de rápida evolución, acompañadas de precipitaciones de intensidad variable.

Según el Inameh, en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, sur de Bolívar, Amazonas, este de Apure, Yaracuy, Falcón, Andes y Zulia.

No se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

En las próximas seis horas, prevalece cielo parcialmente nublado en gran parte de Venezuela; sin embargo, se estiman lluvias o chubascos dispersos en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Región Central, parte de Guárico, Yaracuy, Falcón, Lara, Portuguesa, Cojedes, Andes y Zulia.

Sobre la Gran Caracas, habrá nubosidad parcial a fragmentada con algunas lluvias o lloviznas; luego del mediodía, se estiman áreas nubladas con precipitaciones variables.

Por otra parte, se ofreció el resumen de la temporada de ondas tropicales 2025 sobre Venezuela.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología recordó que finaliza oficialmente este 30 de noviembre.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.