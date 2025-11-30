Aeropuerto de La Chinita: así están sus operaciones aéreas tras la advertencia de Trump

Suscríbete a nuestros canales

Tras la advertencia del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre el supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, los diversos aeropuertos del país mantienen su operatividad de forma regular.

De acuerdo con la reseña de Unión Radio, es el caso del aeropuerto internacional de La Chinita en el estado Zulia.

Aeropuerto La Chinita

En este sentido, señala que este sábado, el aeropuerto internacional La Chinita se mantiene con total operatividad.

Aunque la afluencia de pasajeros que se ha registrado es baja, el terminal aéreo está trabajando sin inconvenientes.

¿Cuáles aerolíneas están prestando servicio?

Entre las líneas que se mantienen operando en el aeropuerto internacional de La Chinita, resaltan las siguientes:

Conviasa

Venezolana de Aviación

Avior

Laser

Estelar

Turpial

Cabe destacar que desde el viernes, incluso este mismo sábado 29 de noviembre, arribaron al aeropuerto de La Chinita vuelos chárter e internacionales en las pistas privadas.

