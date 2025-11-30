Espacio aéreo

Aeropuerto de La Chinita: así están sus operaciones aéreas tras la advertencia de Trump

El viernes arribaron vuelos chárter e internacionales en las pistas privadas

Por Selene Rivera
Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 11:31 pm
Foto: Cortesía

Tras la advertencia del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre el supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, los diversos aeropuertos del país mantienen su operatividad de forma regular.

De acuerdo con la reseña de Unión Radio, es el caso del aeropuerto internacional de La Chinita en el estado Zulia.

Aeropuerto La Chinita

En este sentido, señala que este sábado, el aeropuerto internacional La Chinita se mantiene con total operatividad.

Aunque la afluencia de pasajeros que se ha registrado es baja, el terminal aéreo está trabajando sin inconvenientes.

¿Cuáles aerolíneas están prestando servicio?

Entre las líneas que se mantienen operando en el aeropuerto internacional de La Chinita, resaltan las siguientes:

  • Conviasa
  • Venezolana de Aviación
  • Avior
  • Laser
  • Estelar
  • Turpial 

Cabe destacar que desde el viernes, incluso este mismo sábado 29 de noviembre, arribaron al aeropuerto de La Chinita vuelos chárter e internacionales en las pistas privadas.

Sabado 29 de Noviembre - 2025
