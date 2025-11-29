Padrino López advierte a EEUU: Venezuela responderá con dignidad, legalidad y fuerza moral

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó al mensaje de este sábado del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre el espacio aéreo venezolano.

"Esta amenaza del gobierno de Estados Unidos es una agresión ilegal, arbitraria y contraria al Derecho Internacional que pretende vulnerar la soberanía absoluta de nuestro espacio aéreo", escribió en sus redes sociales.

Padrino López advirtió que: "Ningún poder extranjero tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar decisiones soberanas de Venezuela".

En tal sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional "a condenar este acto hostil que amenaza la paz del Caribe y Suramérica".

"Venezuela responderá con dignidad, legalidad y la fuerza moral de un pueblo que jamás permitirá que se mancille su honor ¡DEFENDEREMOS NUESTRA SOBERANÍA AL COSTO QUE SEA!".

Este sábado, Trump difundió un mensaje publicado en su red social Truth indicando que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje

Gobierno de Venezuela responde a Trump

"La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el Presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano", se lee en la publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube