Venezuela anuncia suspensión de vuelos de repatriación desde EEUU por decisión de Washington

El Gobierno de Venezuela anunció que Estados Unidos (EEUU) habría suspendido los vuelos Vuelta a la Patria.

Este 29 de noviembre, en un comunicado que condenaba y denunciaba "la amenaza colonialista" por parte de la administración de Donald Trump, se dieron a conocer los detalles.

Al respecto, el canciller de Venezuela informó que el mensaje público difundido en redes sociales por el presidente de Estados Unidos "pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela".

Anuncian suspensión de los vuelos Vuelta a la Patria

En ese contexto, precisó que el Gobierno venezolano advierte que Venezuela no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero.

“Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, subraya.

Por otra parte, se refirió a los vuelos de repatriación coordinados con EEUU.

"A través de esta acción, el Gobierno de los Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos migrantes venezolanos que de manera regular y semanal se venían realizando en el marco de la repatriación de venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria. A esta altura se han realizado 75 vuelos para la repatriación de 13.956 migrantes venezolanas y venezolanos que han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta, recalca Venezuela en su denuncia", agrega la misiva.

Ante ello, realizaron un exhorto directo a la comunidad internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes, a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral.

Además, reiteró que Venezuela "sabrá responder con dignidad, con legalidad y con toda la fuerza que otorgan el derecho internacional y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo”.

