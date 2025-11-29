Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 29 de noviembre, el Gobierno de Venezuela se pronunció sobre el mensaje del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre el espacio aéreo nacional.

A través de sus redes sociales, el canciller Yvan Gil compartió un comunicado de denuncia y condena.

"La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el Presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano", se lee en la publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram.

Gobierno de Venezuela responde a mensaje de Trump sobre el espacio aéreo nacional

En tal sentido, el escrito califica la acción como una "amenaza colonialista" de Estados Unidos, la cual "pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo".

Ante ello, Venezuela repudia el mensaje difundido por Trump, que considera una "agresión extravagante, ilegal e injustificada" contra la nación.

Además, el gobierno venezolano hizo un llamado directo a la comunidad internacional, a la ONU y a los organismos multilaterales, para rechazar con firmeza el acto que equipara a una "amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria".

Más temprano, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad".

En un mensaje a través de su red social Truth, lanzó la advertencia.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren QUE EL ESPACIO AÉREO SOBRE Y ALREDEDOR DE VENEZUELA SE CERRARÁ EN SU TOTALIDAD", dijo Trump en un post de Truth Social.

