Combo hallaquero a 1.700 bolívares: dónde comprarlo y qué productos trae

Suscríbete a nuestros canales

Los venezolanos y venezolanas que buscan adquirir un combo hallaquero de forma económica tienen una opción en la que solo deben invertir 1.700 bolívares.

Es por ello que el Gobierno Nacional, a través del Mercado Navideño a Cielo Abierto, también conocido como las jornadas especiales de Bodega Móvil Mercal, brinda una alternativa para que la tradición venezolana no falte en la mesa de los hogares.

En las últimas semanas, se han desplegado diversos operativos en Caracas y otras regiones del país para que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder al combo hallaquero.

Combo hallaquero a 1.700 bolívares

El paquete más económico disponible es el "Combo Hallaquero", que se vende en estos mercados, con un costo fijo:​​​​​​ trae los siguientes productos:

Producto Cantidad Producto Cantidad Harina Maizal 1 kg Cebolla 250 g Pollo 1 kg Pasitas 100 g Cerdo 250 g Aceitunas rellenas 75 g Carne de res 250 g Alcaparras 100 g Cilantro 75 g Sal 250 g Cebollín 75 g Adobo Completo 50 g Ají dulce 75 g Rollos de pabilo 1 unid. Ajo 75 g Hojas de hallacas 1,5 kg Ajoporro 150 g Comino. 50 g Pimentón 250 g Onoto en granos. 250 g

Entre los ingredientes para las hallacas se encuentra el paquete de hojas para la elaboración de 50 unidades con un costo de $2,5, mientras el kilo se cotiza en Bs. 100, reportó en su sitio web Crónica Uno, tras un recorrido por mercados municipales de Caracas.

Al respecto, precisó que los aliños para el guiso se ubican entre $15 y $18 o Bs. 3684,90: la carne de res picada en $13 el kilo, la pechuga de pollo en $5 por kilo, el pernil con hueso tiene un costo de $9.80 por kilo y la harina de maíz entre $1 y $ 1,33 según la marca.

Además, precisó que en el mercado de Quinta Crespo el kilo de pasas cuesta $10, mientras que en Guaicaipuro se consigue en $8.

Por otra parte, los encurtidos oscilan entre $6,5 y $8; las aceitunas rellenas y escurridas alcanzan los $12 y las aceitunas con semilla se cotizan en $10.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube