Las hallacas por encargo ya están disponibles: conoce precios, variedad y promociones

Emprendedoras están por iniciar la producción de hallacas por encargo. Los clientes pueden reservar una fecha para recibirlas, se pueden personalizar. Conozca los detalles

Por Zulay Camacaro
Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 12:50 pm
Ante el inicio de la temporada navideña, los emprendedores de hallacas se alistan a ofrecer la multisápida por encargo, personalizada o en combos.

En noviembre iniciará la producción de hallacas de la emprendedora Margarita Saba, dueña de Hallacas en Caracas. Cada multisápida costará $ 5.

“Las hago de cochino, carne y pollo. Se pueden personalizar, con las opciones que quieran”, dijo.

Precisó que el encargo mínimo es de cinco hallacas, si ya tiene varios pedidos, puede agregar cinco, o vender de las que ya tiene listas.

“Tengo delivery. Cerca de mi casa, hasta Altamira, no lo cobro, para Chacao cuesta $ 3, Catia por $ 5; si encargan 100 hallacas, el delivery es gratis”, dijo.

Indicó que, para realizar un pedido para una fecha cercana, pide un abono de 50 %, y el resto con la entrega. El cliente puede reservar una fecha y hacer el encargo con el abono.

Emprendedoras ofrecen variedades de hallacas

La emprendedora Noris Montero señaló que está por hacer las hallacas y bollos. Las multisápidas costarán $ 5 en tres variedades; de pollo, de cochino con gallina; y la trifásica con cochino, gallina y carne, que costará $ 6.

“Las hallacas se pueden personalizar, puedo agregar o no, un ingrediente. El año pasado las hice vegetarianas”, dijo.

Precisó que ofrecerá combos de cinco hallacas por $ 20 hasta finales de este mes. El cliente puede reservar su cupo. “Me llama, me dice cuántas quiere, la fecha, abona la mitad del costo y el resto en la entrega a la tasa del día. El delivery, según la zona, puede costar hasta $ 5”.

El director de El Ingenio Gastronomía Artesanal, Reinaldo Chacón, indicó que la temporada de hallacas inicia en octubre, época en la cual anotan los pedidos de clientes habituales.

Las hallacas cuestan $ 12 y los bollos $ 7. “Son costosas por los materiales y porque no hacemos muchas. En octubre los clientes se anotan para diciembre, reservan su cupo y pagan con la entrega”.

