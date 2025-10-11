Las hallacas por encargo ya están disponibles: conoce precios, variedad y promociones

Suscríbete a nuestros canales

Ante el inicio de la temporada navideña, los emprendedores de hallacas se alistan a ofrecer la multisápida por encargo, personalizada o en combos.

En noviembre iniciará la producción de hallacas de la emprendedora Margarita Saba, dueña de Hallacas en Caracas. Cada multisápida costará $ 5.

“Las hago de cochino, carne y pollo. Se pueden personalizar, con las opciones que quieran”, dijo.

Precisó que el encargo mínimo es de cinco hallacas, si ya tiene varios pedidos, puede agregar cinco, o vender de las que ya tiene listas.

“Tengo delivery. Cerca de mi casa, hasta Altamira, no lo cobro, para Chacao cuesta $ 3, Catia por $ 5; si encargan 100 hallacas, el delivery es gratis”, dijo.

Indicó que, para realizar un pedido para una fecha cercana, pide un abono de 50 %, y el resto con la entrega. El cliente puede reservar una fecha y hacer el encargo con el abono.

Emprendedoras ofrecen variedades de hallacas

La emprendedora Noris Montero señaló que está por hacer las hallacas y bollos. Las multisápidas costarán $ 5 en tres variedades; de pollo, de cochino con gallina; y la trifásica con cochino, gallina y carne, que costará $ 6.

“Las hallacas se pueden personalizar, puedo agregar o no, un ingrediente. El año pasado las hice vegetarianas”, dijo.

Precisó que ofrecerá combos de cinco hallacas por $ 20 hasta finales de este mes. El cliente puede reservar su cupo. “Me llama, me dice cuántas quiere, la fecha, abona la mitad del costo y el resto en la entrega a la tasa del día. El delivery, según la zona, puede costar hasta $ 5”.

El director de El Ingenio Gastronomía Artesanal, Reinaldo Chacón, indicó que la temporada de hallacas inicia en octubre, época en la cual anotan los pedidos de clientes habituales.

Las hallacas cuestan $ 12 y los bollos $ 7. “Son costosas por los materiales y porque no hacemos muchas. En octubre los clientes se anotan para diciembre, reservan su cupo y pagan con la entrega”.

