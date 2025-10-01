En estos mercados de Caracas ya hay ingredientes para las hallacas: descubre los precios y ofertas

Suscríbete a nuestros canales

Al llegar la temporada decembrina, y con ella las hallacas, los comerciantes ofrecen los ingredientes para las multisápidas y las amas de casa compran y guardan lo no perecedero según su presupuesto.

En el Mercado de Quinta Crespo se consiguen los ingredientes para las hallacas durante todo el año. Sin embargo, los comerciantes afirman que las amas de casa ya están en la compra de algunas cosas no perecederas y las guardan.

El kilo de pechuga de pollo para el guiso cuesta $ 6, 90 el kilo (kg). “No es constante, pero sí hay personas que compran para las hallacas y congelan, para que cuando llegue el día de hacerlas tengan menos qué comprar. Esta es la fecha en la que se activan”, dijo Nelson Núñez en un puesto de pollos.

Son varios los rubros que se pueden comprar y guardar, entre ellos los cubitos que cuestan $ 0,20 cada uno o 12 unidades por $ 2,4 a granel, la harina PAN amarilla, el vino tinto La Sagrada Familia, 250 gr de onoto por $ 2,5, pabilo uno grande por $ 1.

En el mercado se consigue el encurtido a granel o detallado por $ 5 el kg, alcaparras, las pasas por $ 10 el kg respectivamente, aceitunas rellenas por $ 12,60 el kg, medio cartón de huevos por $ 3.

El kg de pimentón, apio España y ají dulce por $ 3,37 respectivamente; cebollín por $ 2,25 el kg, ajoporro por $ 5,63 el kg, ajo por $ 11,26 el kg. Las hojas seleccionadas para 50 hallacas por $ 5.

Foto: José Félix Lara

Compran ingredientes no perecederos y los guardan

“Hay gente que por adelantar congela aceitunas, alcaparras y hojas. Hoy vino mucha gente a comprar hojas”, dijo el comerciante Pedro Higuera.

El encargado de Inversiones Fjdh, Francisco Díaz, indicó que pronto ofrecerán combos de hojas, aliños, encurtidos y vino.

En el mercado de San Martín hay lo necesario para hacer las multisápidas. La carne de pulpa negra, pechugas de pollo y pernil. El encargado de Los Catillos Oliveros, Beiker Oliveros, indicó que las amas de casa “están en la compra de la proteína y la guardan para las hallacas”.

En un puesto del mercado, 100 gr de ajo blanco cuestan $ 0,84; 100 gr de aceitunas rellenas por $ 1,23; alcaparras 100 gr por $ 1,01; 100 gr de pasas por $ 1,01; onoto 100 gr por $ 1,12; 100 gr de comino por $ 2,81; una unidad de pabilo por $ 1; 100 gr de condimentos por $ 1,01, medio cartón de huevos por $ 3,37.

La dueña de Inversiones Jaifrán, Paola Jirón, indicó que “la gente guarda aceitunas, alcaparras, onoto, pabilo, vino”.

El Hiper Líder de Traki cuenta con ingredientes para hacer las hallacas. El ajo criollo cuesta $ 3,72; ají dulce por $ 1,05; cilantro por $ 1,69; cebollín por $ 0,65; ajoporro por $ 1,25; apio España por $ 1,54, medio cartón de huevos por $ 3,30.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube