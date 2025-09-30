Sonrisa siempre radiante con tres ingredientes muy populares: nunca faltan en tu despensa

Suscríbete a nuestros canales

Todos, en diferentes medidas, tenemos los dientes amarillentos, estos se ponen amarillos por varias razones, la mayoría relacionadas con hábitos diarios y cambios naturales del cuerpo.

Una de las principales causas es el desgaste del esmalte dental, la capa externa que protege al diente. Cuando el esmalte se adelgaza, deja ver la dentina, un tejido interno de color amarillento. Además, el consumo frecuente de bebidas como café, té, vino tinto o refrescos oscuros puede manchar la superficie dental.

El tabaco también es un factor importante, ya que la nicotina y el alquitrán producen tinciones difíciles de eliminar. La mala higiene bucal permite que la placa y el sarro se acumulen, intensificando el tono amarillento. Con la edad, el color de los dientes cambia de forma natural, volviéndose menos blanco.

Incluso algunos medicamentos o deficiencias nutricionales pueden influir. En la mayoría de los casos, una limpieza adecuada y cuidados profesionales ayudan a reducir el amarillo de los dientes.

Foto: Freepik

Despídete de los dientes amarillos

Blanquear los dientes con ingredientes caseros es una práctica cada vez más popular, ya que permite cuidar la sonrisa de manera natural, económica y sin recurrir a químicos agresivos.

La cuenta de TikTok Salud Natural, indica que, aunque no reemplaza la higiene bucal profesional ni las visitas al dentista, algunos remedios caseros pueden ayudar a reducir manchas superficiales provocadas por café, té, vino tinto o tabaco. Uno de los métodos más sencillos consiste en combinar productos que probablemente ya tengas en tu cocina.

Blanquea tus dientes con solo tres ingredientes

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de jugo de limón fresco

½ cucharadita de aceite de coco

Preparación y uso

En un pequeño recipiente, mezcla el bicarbonato de sodio con el jugo de limón hasta formar una pasta ligera. Agrega el aceite de coco, que no solo mejora la textura de la mezcla, sino que también actúa como antibacteriano natural.

Con un cepillo de dientes limpio o un hisopo, aplica la pasta sobre la superficie dental y cepíllate suavemente durante 2 minutos. Enjuaga con abundante agua y, posteriormente, realiza un cepillado normal con tu pasta dental habitual.

Salud Natural recomienda utilizar este tipo de métodos solo una o dos veces por semana, ya que el exceso de ácido cítrico y bicarbonato podría desgastar el esmalte dental. Para mantener los dientes más blancos de manera natural, también conviene reducir el consumo de bebidas que manchan y mantener una correcta higiene oral.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube