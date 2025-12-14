Feria de la hallaca a tasa BCV: cronograma en parroquias hasta el 23 de diciembre

Economía

El operativo garantizará un alcance amplio para el beneficio de diversas comunidades.

Por Jheilyn Cermeño
Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 01:40 pm
La Alcaldía de Guaicaipuro en el estado Miranda ha puesto en marcha la "Feria de la Hallaca", un evento dedicado a garantizar la disponibilidad de ingredientes clave para la preparación navideña.

La feria estará activa hasta el 23 de diciembre, ofreciendo precios por kilogramo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) para las hortalizas.

Los precios por kg en dólares a tasa BCV para el guiso y el adorno de la hallaca tienen los siguientes costos.

Ingrediente Precio por kg ($)
Carne para las hallacas 9.50
Carne de cerdo 6.80
Alcaparras 7.00
Pasas 6.70
Pollo entero 3.30
Aceitunas con hueso 6.00
Aceitunas rellenas 9.60

La feria también ofrece otros productos y hortalizas a los siguientes precios:

  • Pabilo: 0.33 USD por rollo.

  • Onoto: 2.50 USD por porción.

  • Pan de jamón (tradicional): 8.50 USD por unidad.

  • Tomate: 150 bolívares por kg.

  • Cebolla y papas: 350 bolívares por kg.

  • Zanahoria: 250 bolívares por kg.

  • Ají dulce: 500 bolívares por kg.

Cronograma de la Feria de la Hallaca 

El operativo garantizará un alcance amplio para el beneficio de diversas comunidades, reseñó La Challota Digital.

  • Av. Bermúdez, Los Teques: hasta el 23 de diciembre. 

  • Paracotos: 17 de diciembre.

  • Cecilio Acosta: 18 de diciembre.

  • San Pedro: 19 de diciembre.

