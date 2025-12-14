Feria de la hallaca a tasa BCV: cronograma en parroquias hasta el 23 de diciembre

La Alcaldía de Guaicaipuro en el estado Miranda ha puesto en marcha la "Feria de la Hallaca", un evento dedicado a garantizar la disponibilidad de ingredientes clave para la preparación navideña.
La feria estará activa hasta el 23 de diciembre, ofreciendo precios por kilogramo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) para las hortalizas.
Feria de la hallaca a tasa BCV
Los precios por kg en dólares a tasa BCV para el guiso y el adorno de la hallaca tienen los siguientes costos.
|Ingrediente
|Precio por kg ($)
|Carne para las hallacas
|9.50
|Carne de cerdo
|6.80
|Alcaparras
|7.00
|Pasas
|6.70
|Pollo entero
|3.30
|Aceitunas con hueso
|6.00
|Aceitunas rellenas
|9.60
La feria también ofrece otros productos y hortalizas a los siguientes precios:
-
Pabilo: 0.33 USD por rollo.
-
Onoto: 2.50 USD por porción.
-
Pan de jamón (tradicional): 8.50 USD por unidad.
-
Tomate: 150 bolívares por kg.
-
Cebolla y papas: 350 bolívares por kg.
-
Zanahoria: 250 bolívares por kg.
-
Ají dulce: 500 bolívares por kg.
Cronograma de la Feria de la Hallaca
El operativo garantizará un alcance amplio para el beneficio de diversas comunidades, reseñó La Challota Digital.
-
Av. Bermúdez, Los Teques: hasta el 23 de diciembre.
-
Paracotos: 17 de diciembre.
-
Cecilio Acosta: 18 de diciembre.
-
San Pedro: 19 de diciembre.
