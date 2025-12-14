Feria de la hallaca a tasa BCV: cronograma en parroquias hasta el 23 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Guaicaipuro en el estado Miranda ha puesto en marcha la "Feria de la Hallaca", un evento dedicado a garantizar la disponibilidad de ingredientes clave para la preparación navideña.

La feria estará activa hasta el 23 de diciembre, ofreciendo precios por kilogramo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) para las hortalizas.

Feria de la hallaca a tasa BCV

Los precios por kg en dólares a tasa BCV para el guiso y el adorno de la hallaca tienen los siguientes costos.

Ingrediente Precio por kg ($) Carne para las hallacas 9.50 Carne de cerdo 6.80 Alcaparras 7.00 Pasas 6.70 Pollo entero 3.30 Aceitunas con hueso 6.00 Aceitunas rellenas 9.60

La feria también ofrece otros productos y hortalizas a los siguientes precios:

Pabilo: 0.33 USD por rollo.

Onoto: 2.50 USD por porción.

Pan de jamón (tradicional): 8.50 USD por unidad.

Tomate: 150 bolívares por kg.

Cebolla y papas: 350 bolívares por kg.

Zanahoria: 250 bolívares por kg.

Ají dulce: 500 bolívares por kg.

Cronograma de la Feria de la Hallaca

El operativo garantizará un alcance amplio para el beneficio de diversas comunidades, reseñó La Challota Digital.

Av. Bermúdez, Los Teques: hasta el 23 de diciembre.

Paracotos: 17 de diciembre.

Cecilio Acosta: 18 de diciembre.

San Pedro: 19 de diciembre.

