Datos ilimitados de Movilnet: conoce los requisitos y cómo activarlo sin errores

El nuevo Plan Datos Ilimitados de Movilnet se presenta como una alternativa para quienes necesitan mantenerse conectados todo el día sin preocuparse por el consumo.

La operadora Movilnet anunció que este servicio garantiza navegación ilimitada, una ventaja pensada para usuarios que utilizan internet de forma intensiva en sus actividades diarias.

Asimismo, Movilnet confirmó que el paquete incorpora 700 minutos de voz y 1.200 mensajes de texto (SMS), lo que lo convierte en un servicio integral para cubrir todas las necesidades del usuario y por si fuese poco, se puede pagar el plan en cómodas cuotas a través de Cashea o Krece.

La compañía explicó que este plan está orientado a personas que dependen del internet en su día a día. Actividades como usar redes sociales, ver videos, escuchar música por streaming y comunicarse mediante videollamadas podrán hacerse sin restricciones.

Requisitos para nuevos clientes de Movilnet

Movilnet estableció una serie de requisitos según el tipo de cliente. Para quienes deseen activar una línea nueva, la empresa diferenció dos modalidades:

Clientes nuevos:

Prepago:

Cédula o pasaporte

RIF vigente

Pospago:

Cédula o pasaporte

RIF

Referencia bancaria

Correo electrónico

Tres contactos personales (uno fijo)

Foto: Movilnet

Condiciones para clientes actuales de Movilnet

Los usuarios que ya poseen una línea activa también deberán cumplir algunos pasos antes de activar el plan. Movilnet detalló que:

Clientes actuales:

Prepago:

Ser titular de la línea

Tener saldo mayor a Bs. 3

Mantener la línea activa

Pospago:

Ser titular

Estar solvente

Contar con la actualización 4G MAX

