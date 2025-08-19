Movilnet revoluciona el mercado con su nuevo Plan Ilimitado de Datos: conoce su precio accesible

Suscríbete a nuestros canales

La empresa estatal de Telecomunicaciones, Movilnet, ha lanzado al mercado venezolano su Plan de Datos Ilimitados, convirtiéndose así, en la primera en ofrecer un servicio de este tipo para redes móviles en Venezuela.

"Este no es solo un plan, es la clave para tu libertad digital. Olvídate de la preocupación por el consumo de datos o quedarte sin megas en medio de una videollamada, una película o un momento importante en las redes sociales. Este plan es la solución perfecta para ti que buscas estar siempre en conexión, sin restricciones", expresó Movilnet a través de su página web.

El plan, que comenzó a estar disponible el lunes, tiene una tarifa mensual de aproximadamente 5,5 dólares estadounidenses (USD), que a la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) son 752.89 bolívares (Bs).

Beneficios del Plan Ilimitado:

700 minutos de voz a todas las operadoras.



200 SMS.



Datos Ilimitados.

La activación del mismo está disponible para todos los clientes prepago de Movilnet en su web oficial.