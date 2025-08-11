Movistar ofrece estos talleres gratis de fotografía online y presenciales: link de inscripción y horarios

Suscríbete a nuestros canales

Fundación Telefónica Movistar Venezuela ofrecerá talleres gratuitos de fotografía desde el 18 al 22 de agosto del presente año.

“Del 18 al 22 de agosto, te invitamos a nuestros cursos gratuitos de nuestro aliado Avecofa en los espacios de la Mega Sala Digital Movistar”, indicó en su cuenta de Instagram.

Los talleres se llevarán a cabo de manera presencial y virtual, además, contará con la participación de varios profesionales del área.

El proceso de inscripción se realiza en línea, para más información haz click aquí