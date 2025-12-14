Inameh: lluvias y chubascos en Zulia, Táchira y cuatro estados más durante este 14 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su pronóstico para este domingo 14 de diciembre de 2025, prevé un incremento de la inestabilidad atmosférica, especialmente hacia la segunda mitad del día.

En horas de la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional.

La excepción se registrará en partes de Amazonas y Zulia, donde se estiman formaciones nubosas con probables lluvias o lloviznas dispersas.

Lluvias y chubascos en Zulia, Táchira y cuatro estados más durante este 14 de diciembre

De igual forma, el Inameh, para las horas de la tarde y la noche, estima un incremento nuboso con lluvias y algunos chubascos aislados.

Según el pronóstico, las precipitaciones se concentrarán especialmente en seis zonas específicas: Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Táchira, Mérida y Zulia.

Mientras que para las próximas seis horas, se espera nubosidad parcial en gran parte del país y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional.

De igual manera, no se descartan áreas nubladas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, Miranda, Monagas, Sucre, Yaracuy, Falcón, Táchira y Zulia, donde se estima formación de mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable.

Al respecto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología precisó que estas condiciones se deben a la persistencia del aporte de humedad de los vientos alisios del noreste, cuya influencia es mayor en las zonas costeras, un factor que es reforzado por los efectos convectivos locales.

También visite nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube