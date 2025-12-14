Entregan combo hallaquero y pernil a estos empleados públicos

Suscríbete a nuestros canales

El equipo del Ministerio de Pesca y Acuicultura (Minpesca) y sus entes adscritos ha sido reconocido a nivel nacional por su constancia y productividad.

Como parte de ello y para asegurar unas fiestas de fin de año en paz, los trabajadores recibieron un completo combo hallaquero.

El Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura (Cenipa) compartió los detalles de la entrega.

Entregan combo hallaquero y pernil

Durante la jornada realizada en las últimas horas, los funcionarios de Minpesca y sus entes adscritos fueron beneficiados con un combo alimentario especial para las festividades decembrinas.

El combo hallaquero incluyó: Pernil, proteína cárnica (carne), proteína pesquera (pescado) y alimentos esenciales, informó Cenipa.

La entrega de este beneficio tiene como fin garantizar unas "Navidades Felices y en Paz" para el pueblo venezolano, reconociendo el esfuerzo y dedicación de quienes trabajan día a día por la soberanía alimentaria del país.

Se debe recordar que el pasado 29 de noviembre el Ejecutivo inició la distribución de los tradicionales beneficios de fin de año, destinados a los empleados públicos en todo el territorio.

La jornada de entrega comenzó con la distribución del pernil navideño, la pieza de carne porcina que es un elemento central en la cena de Nochebuena en muchos hogares.

En esta primera distribución, la proteína fue entregada a todos los niveles de trabajadores del Ministerio Público (MP).

También visite nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube