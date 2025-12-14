¡Inician los comicios! Chile vota en segunda vuelta este domingo: ¿quién sucederá a Boric?

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de diciembre, desde primeras horas de la mañana, los chilenos acuden nuevamente a las urnas en una segunda vuelta.

Con el voto obligatorio para más de 15 millones de ciudadanos, la jornada electoral decidirá quién sucederá al actual presidente Gabriel Boric, que culmina su mandato en marzo de 2026.

De acuerdo con El Confidencial, las campañas están dominadas por debates intensos sobre seguridad, la economía nacional y la política migratoria.

Inicia segunda vuelta en Chile

La candidata de la izquierda, Jeannette Jara, se mide con el aspirante de ultraderecha, José Antonio Kast. Tras una agotadora carrera electoral, el resultado definirá el rumbo de la nación por los próximos años.

El proceso de votación comenzó oficialmente el sábado con la apertura de mesas para el voto en el exterior en Oceanía, mientras que en territorio continental chileno las mesas abrieron a las 8:00 a.m.

Los candidatos en contienda

Los dos postulantes representan polos ideológicos distintos. Por un lado, la aspirante comunista Jeannette Jara protagonizó una campaña que, según analistas, marca un cambio en la izquierda chilena, distanciándose del estilo impuesto por el movimiento estudiantil de 2011.

Por otro lado, José Antonio Kast es el favorito en esta segunda vuelta y prometió una drástica reducción de impuestos y recortes, además de la vuelta a políticas de austeridad. Sus propuestas económicas buscan un ahorro proyectado de 5.000 millones de euros en el primer año.

Detalles claves para el votante

Más de 15,7 millones de personas están habilitadas en el padrón electoral y tienen la obligación de asistir a sufragar.

Las mesas receptoras de votos estarán abiertas al público hasta las 6:00 p.m. Los votantes deben presentar su cédula de identidad física o pasaporte, que pueden estar vencidos desde el 14 de diciembre de 2024.

Para marcar su preferencia, los ciudadanos deben llevar un lápiz de pasta azul, aunque las mesas también dispondrán de este material.

Hasta la mañana de hoy, se reportaron reportado más de 132.000 trámites para presentar excusas válidas y evitar las multas por no sufragar. No obstante, el proceso transcurre con tranquilidad.

Figuras políticas en la jornada

El actual presidente, Gabriel Boric, se dirigió a su local de votación en Punta Arenas, en el sur de Chile, en compañía de su familia. El mandatario se detuvo a saludar a sus adherentes antes de ejercer su voto.

También se registró la presencia del expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), quien acudió a votar en Santiago asistido por su hija. Lagos, de 88 años y retirado de la vida pública, no entregó declaraciones a la prensa.

¿Cuáles son las reacciones regionales?

Desde la primera vuelta, el desempeño de José Antonio Kast ha sido celebrado por otros líderes de derecha y ultraderecha de la región. Presidentes como el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña aplaudieron el avance del candidato chileno.

