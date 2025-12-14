¡Entrada libre! Concierto épico de salsa y merengue este 14 de diciembre en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de diciembre, Caracas será el escenario de una "Fiesta Musical Épica" con un gran concierto de salsa y merengue que se llevará a cabo en el Hipódromo de La Rinconada.

El evento, que promete ser inolvidable, cuenta con la gran noticia de que la entrada será libre para todos.

Concierto épico este 14 de diciembre en La Rinconada

El evento contará con la presencia de íconos internacionales que pondrán a bailar a toda la familia con sus ritmos de salsa y merengue:

Willy González.

Jerry Rivera.

A esta dupla internacional se sumarán talentos nacionales de gran trayectoria:

Afro Criollo.

Los Cadillacs.

Xuxo.

"¡A partir de las 12:00 p.m., trae a tus seres queridos y vive un domingo lleno de alegría, música y buena vibra en este icónico escenario caraqueño! No te lo pierdas", informó en sus redes sociales la cuenta Caracas Retumba.

Más temprano, Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, compartió un video de los espacios de La Rinconada, así como de los preparativos de este evento.

"¡Ya estamos en la recta final! En el Hipódromo de La Rinconada se ultiman los detalles del montaje para lo que será la Válida del Jockey Challenge – 56.ª Edición 01, uno de los últimos grandes eventos del año que engalanan este emblemático espacio. El hipódromo luce bellísimo, listo para recibir a toda la familia en una jornada inolvidable. Así que este domingo 14 de diciembre, el Hipódromo de La Rinconada se transforma en el epicentro de una Fiesta Musical Épica, con presentaciones en vivo, sorpresas y una energía que se va a sentir desde temprano. La entrada es libre para todos, y lo mejor: podrás disfrutar de los ritmos de salsa y merengue con íconos internacionales como Willy González y Jerry Rivera, junto a grandes talentos nacionales como Afro Criollo, Los Cadillacs y Xuxo, que pondrán a bailar a grandes y pequeños", escribió en Instagram.

