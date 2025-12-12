Alcaldía de Baruta inicia campaña: un juguete por una entrada para el concierto Íconos de la Salsa

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Baruta anunció que durante los días 12 y 13 de diciembre, estarán recolectando juguetes a través de una actividad la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, entre 8 AM y 4 PM.

Quienes donen un juguete recibirán una entrada para el concierto íconos de la salsa, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre, en la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte. En este show privado se presentarán los cantantes, Trina Medina, Jhosep Amado y Alfredo Naranjo.

¿Qué hay que hacer?

- Busca un juguete nuevo o que esté en excelentes condiciones para ser obsequiado a un niño de las comunidades de Baruta.



- Dirígete a la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, este viernes 12 y sábado 13, para donar tu juguete (entre 8 AM y 4 PM).



- Recuerda: UN (1) JUGUETE es igual a UNA (1) ENTRADA. Mientras más juguetes, más entradas.



Importante: hay un número de entradas limitadas que serán intercambiadas. ¡Aprovecha y no te pierdas este concierto!

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube