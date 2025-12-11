Asalto de buque en el Caribe: EEUU confiscará el crudo venezolano

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca informó este jueves que el buque petrolero que incautaron frente a las costas venezolanas se dirigirá hacia un puerto estadounidense para que el crudo venezolano que trasladaba sea requisado.

"El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa, refiere EFE.

Explicó que actualmente el petrolero está pasando por "un proceso de decomiso" y Estados Unidos tiene un equipo de investigación a bordo que está interrogando a la tripulación.

Mencionó que la operación de incautación se llevó a cabo el miércoles 10 de diciembre, de manera conjunta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento de Guerra (anteriormente Defensa) y la Guardia Costera.

Venezuela denuncia “robo descarado”

Ese mismo miércoles, el gobierno venezolano denunció a través de un comunicado el "robo descarado" del buque petrolero por parte del presidente de EEUU, Donald Trump.

“Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional”, indicó la cancillería venezolana.

Aseguró que el gobierno venezolano “acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional”.