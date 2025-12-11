AN sanciona ley derogatoria del Estatuto de Roma de la CPI en segunda discusión

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional (AN) sancionó este jueves 11 de diciembre de 2025 el Proyecto de Ley Derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

El proyecto, que fue debatido en segunda discusión, forma parte de la Ley por Palestina y la Humanidad y representa una acción contundente del Parlamento contra la jurisdicción del tribunal internacional.

La decisión fue tomada en Sesión Ordinaria, luego de que el proyecto, aprobado en primera discusión el pasado 2 de diciembre, cumpliera con la fase de consulta pública.

AN sanciona ley derogatoria del Estatuto de Roma de la CPI

También visite nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube