El encuentro que todos comentan: Adamari López revela si Ángela Aguilar fue arrogante

Las redes sociales hicieron de las suyas con fuertes críticas para Ángela Aguilar, esta vez fue por su acgitud con la presentadoras Adamari López, tras un vídeo viral en el que aparentemente, la cantante tuvo una actitud arrogante.

En el vídeo se observa cómo Adamaris López se acerca a Ángela Aguilar para tomarse una foto juntas, y Ángela no estaba muy sonriente y algunos aseguran la catalogaron de "fría" y "arrogante*.

Tras la viralización del clip, Adamari decidió aclarar lo sucedido y poner fin a los rumores, explicando que la escena no fue ni incómoda ni conflictiva, sino que fue malinterpretada por quienes vieron solo unos segundos del encuentro.

Lo que realmente ocurrió detrás de cámaras

Según Adamari, el encuentro se dio durante un evento público en el que Ángela estaba concentrada en su preparación para la actuación. La cantante no mostró desinterés, sino que estaba enfocada en su rutina, y el breve gesto que se vio en el video fue interpretado fuera de contexto.

La presentadora asegura que Ángela accedió de inmediato a tomarse la fotografía y que fue muy cordial, desmintiendo de esta manera cualquier percepción de arrogancia. Lo que algunos consideraron un gesto frío, en realidad fue simplemente una muestra de profesionalismo y concentración.

Adamari comentó que entiende la rapidez con la que los clips cortos generan juicios precipitados, y que su objetivo al aclarar el hecho es evitar que se distorsione la realidad de la interacción entre ambas. La presentadora quiso dejar claro que el respeto y la cordialidad estuvieron presentes en todo momento.

Durante su programa de Youtube 'Ada y Chiqui de Show', Adamari contó que el video ocurrió en 2022 durante los 'Premios Lo Nuestro' y subrayó que no hubo ninguna mala intención ni gesto de arrogancia por parte de la cantante.

