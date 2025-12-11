Prometen una “lluvia de artistas” internacionales en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y empresario artístico Omar Enrique anunció algunos de sus planes para 2026, que incluyen la contratación de renombradas figuras y orquestas internacionales en suelo venezolano.

El objetivo del cantautor se centra en asegurar la posición de Venezuela como principal plaza de espectáculos en Latinoamérica, con una concentración de artistas de fama mundial.

2025 en eventos

El zuliano hizo un repaso por todo lo vivido durante 2025 y recordó que el año comenzó con el lanzamiento de "Mala", colaboración con Juan Miguel, sencillo parte de su álbum aniversario grabado en el Poliedro de Caracas.

Asimismo, lideró la “La Ruta Carnavales en Paz”, que recorrió 11 estados con 67 artistas, y extendió su recorrido con las rutas “La ruta de la rumba” y “La ruta live” en Caracas y el interior.

Otro de sus logros fue la producción de "El Merengazo", celebrado el pasado 12 de junio, en el Poliedro, con la participación de Eddy Herrera, Fernando Villalona, Bonny Cepeda, Los Hermanos Rosario, Sergio Vargas, Magic Juan, Josie Esteban y otros. El espectáculo rindió homenaje a Rubby Pérez.

También promovió el "Amanecer Vallenato" en el Poliedro, con Jean Carlos Centeno, Jorge Celedón, Felipe Peláez y otros. Creó "Top Speed Venezuela", evento que combina el automovilismo y el entretenimiento. El cierre se programa para el 27 y 28 de diciembre en la Base Aérea de La Carlota, con presentaciones de Farruko y Zion.

Igualmente, presidió la Fundación y el Comité de la Feria de la Chinita, dirigiendo la edición 59 de la celebración en Zulia.

Concentración de artistas

Respecto a la agenda del próximo año, Omar Enrique sostuvo que la meta “es seguir ofreciendo lo mejor al público nacional. Viene una concentración de estrellas de fama mundial para 2026".

