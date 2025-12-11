¡Un comienzo literalmente por el piso! Asi fue la aparatosa caída de Bad Bunny durante su concierto en México

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny protagonizó una caída épica que desató furor, risas, memes y hasta preocupación sobre su más reciente espectáculo. Durante su esperado primer concierto en México, el artista se resbaló mientras caminaba sobre el techo de La Casita, el cual tenía como un plastico en la superficie.

Aunque en un principio el artista se paralizó como entendiendo lo que le acababa de pasar, luego de unos segundos se ve el sus gestos como se ríe, se levanta y el show continúa, pero claro, las redes no tardaron en compartir el momento.

La caída que puso a México a gritar

Los asistentes estaban en plena euforia cuando, en un descuido, Benito perdió el equilibrio y terminó desparramado en el escenario, apenas tocó el piso, el público soltó un grito colectivo entre susto, emoción y euforia, pues el reguetonero estaba muy cerca dela orilla y pudo haber sido un accidente más grave.

Tras unos segundos sentado, se incorporó con una sonrisa cómplice, como si dijera “no pasó nada, mi gente”. Y claro, el estadio entero estalló en aplausos.

El tropiezo que se convierte en tendencia

En cuestión de minutos, los videos del resbalón circuló en redes sociales, transformándose en tendencia con comentarios como “ni la caída lo detiene” o “hasta cuando se cae, Benito lo hace con estilo”.

La energía del show no decayó ni un segundo. Al contrario, después de la caída, Benito soltó todavía más adrenalina, cantando con un nivel de entrega que hizo que el tropiezo se convirtiera en el momento viral más comentado del arranque de su gira en México.

El show debe continuar… y Benito lo demostró con estilo

El profesionalismo y el carácter del artista se hicieron evidentes cuando, sin perder la sonrisa, retomó su performance y dejó claro por qué es una de las figuras más grandes del entretenimiento actual.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube