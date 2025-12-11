Alianza Caracas-Moscú: Maduro y Putin discuten preparativos para Cumbre CIAN 2026

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, y su homólogo de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron este jueves 11 de diciembre una importante conversación telefónica en la cual reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de sus relaciones bilaterales, basadas en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo.

La información la divulgó en un comunicado en redes sociales, el canciller de Venezuela, Yvan Gil.

Maduro y Putin discuten preparativos para Cumbre CIAN 2026

Durante el intercambio, los mandatarios celebraron los resultados de la reciente Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN), donde fueron suscritos 19 acuerdos en todos los frentes de trabajo, demostrando la vitalidad y la profundidad de la alianza integral entre Venezuela y Rusia.

Asimismo, evaluaron los preparativos de la próxima CIAN, que se celebrará en Caracas 2026, con el objetivo de avanzar en el Plan Conjunto para el Desarrollo hacia 2030, que orientará la cooperación estratégica en los años venideros.

Al respecto, Maduro enfatizó la importancia de seguir consolidando los avances en materia de conectividad aérea y marítima entre ambos países, destacando las rutas directas hacia Moscú y San Petersburgo.

Por lo que ambos líderes coincidieron en profundizar y ampliar estas iniciativas, reconociendo su papel clave en el fortalecimiento de los intercambios económicos, turísticos y culturales.

De igual forma, Putin ratificó de manera firme su apoyo y respaldo a Maduro en los esfuerzos nacionales por consolidar la paz y el desarrollo económico.

