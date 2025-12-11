Lo que pocos saben de Costco: cómo ahorrar dinero si tu compra cambia el precio pronto

Suscríbete a nuestros canales

Costco, conocida por sus precios competitivos y ventajas para socios, aplica una política de ajuste de precios que muchos compradores desconocen.

Esta medida permite recuperar dinero si un producto baja de precio dentro de los 30 días posteriores a la compra, generando sorpresa y fidelidad entre los clientes que descubren este beneficio, así lo informó El Diario de NY.

Cómo funciona la devolución de la diferencia de dinero en Costco

El proceso se activa automáticamente para productos elegibles, sin necesidad de solicitar la revisión.

Un ejemplo reciente compartido en Reddit muestra que un cliente que compró un televisor LG de 65 pulgadas y poco antes del Black Friday recibió una Costco Shop Card de $100 para cubrir la diferencia, y posteriormente otra por $50 tras una nueva reducción. Así lo relató el cliente:

"La semana antes del Black Friday compré un LG C5 de 65’’ en oferta. Luego recibí un correo de Costco diciendo que habían negociado un mejor precio y me enviaron una tarjeta de $100. Quedé sorprendido. Durante el Black Friday, el televisor volvió a bajar $50 más, y también me dieron otra Shop Card por ese monto."

Esta política asegura que los socios no pierdan dinero si el precio de un artículo baja poco después de la compra. Entre los beneficios principales destacan:

Ajustes automáticos dentro de los 30 días posteriores.

Aplicación sin que el comprador tenga que solicitarlo.

Mayor seguridad y confianza al realizar compras de alto valor.

Al garantizar que las compras estén protegidas frente a cambios de precio, Costco refuerza la percepción de transparencia y compromiso con sus clientes.

Foto: Cortesía

Con esta estrategia, Costco logra no solo proteger el bolsillo de los compradores, sino también incentivar la renovación de membresías y consolidar la confianza en la cadena.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube