California paga casi $1.000 a estos residentes: descubre cuáles son los requisitos

El 1 de septiembre de 2025 fue un día que marcó un hito en la inversión cultural del Condado de Sacramento, California.

La Ciudad de Sacramento dio el primer paso al distribuir los pagos iniciales de la Creative Growth Fellowship, un programa innovador diseñado para brindar apoyo económico a los artistas locales y fortalecer el ecosistema creativo de la región.

Este programa, que se basa en la idea de un ingreso garantizado, ofrece $850 al mes a 200 artistas seleccionados, sin restricciones sobre cómo pueden utilizar esos fondos.

Este apoyo se mantendrá durante un año completo, proporcionando una base financiera sólida que permite a los creadores enfocarse en su arte.

Fondo de crecimiento creativo: un compromiso con el sector artístico de parte de Sacramento, California

La iniciativa es gestionada por la Oficina de Artes y Cultura de la Ciudad de Sacramento, California, y representa una de las estrategias más audaces de la ciudad para invertir en su sector creativo.

La financiación proviene de una asignación estratégica de fondos de reinversión de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para ayudar a los artistas que se vieron afectados por la pandemia, tal como lo detalla la propia Oficina de Artes y Cultura de la ciudad, indica la página web oficial City of Sacramento City Express.

"Superamos la expectativa con la respuesta a este programa, recibiendo más de 800 solicitudes", afirmó Melissa Cirone, gerente del programa de subvenciones de la Ciudad, destacando la profunda necesidad de este tipo de apoyo.

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud del cheque de estímulo por $1.000 en California?

La selección de los 200 artistas se llevó a cabo a través de un proceso competitivo y meticuloso.

Un panel independiente de expertos en arte revisó cada solicitud elegible, evaluando el compromiso del artista con su trabajo, el valor artístico y el impacto positivo de su obra en la comunidad.

Aquellos solicitantes que obtuvieron las mejores puntuaciones participaron en una lotería para elegir a los 200 beneficiarios finales, quienes representan a cada distrito del Consejo de la Ciudad, reflejando así la rica diversidad de la comunidad creativa de Sacramento.

Con una inversión total de $2.04 millones, se busca garantizar que artistas de diversas disciplinas, desde pintores y músicos hasta poetas y artistas de performance, cuenten con el tiempo y los recursos necesarios para seguir creando y enriqueciendo la vida cultural del condado.

La exitosa implementación de la Creative Growth Fellowship posiciona a Sacramento como un referente en el apoyo directo y significativo a su comunidad artística.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el cheque de estímulo en California?

Residencia: Para poder aplicar, el solicitante debe ser residente de la Ciudad de Sacramento.

Es importante destacar que el programa generalmente no puede financiar a artistas que residen fuera de las áreas de los distritos del concejo municipal, incluyendo las zonas no incorporadas del Condado de Sacramento.

Para poder aplicar, el solicitante debe ser residente de la Ciudad de Sacramento. Es importante destacar que el programa generalmente no puede financiar a artistas que residen fuera de las áreas de los distritos del concejo municipal, incluyendo las zonas no incorporadas del Condado de Sacramento.

El solicitante debe tener al menos 18 años en el momento de presentar la solicitud. Práctica artística: Es necesario que el solicitante demuestre que está trabajando activamente en una disciplina artística que sea elegible.

Disciplinas artísticas elegibles

El programa está abierto a una amplia gama de disciplinas creativas, que incluyen, pero no se limitan a:

Artes visuales (pintura, escultura, dibujo, etc.)

Artes escénicas (danza, teatro, performance)

Música (composición, interpretación, producción)

Artes literarias (poesía, prosa, palabra hablada)

Cine y medios

Artesanía (Craft)

Prácticas interdisciplinarias

