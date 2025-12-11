Inicia "Holly Tamales" en San Diego: así puedes ayudar a los adultos mayores con tu compra para Meals on Wheels

Suscríbete a nuestros canales

Para inicio a las festividades navideñas, la organización comunitaria, Meals on Wheels San Diego County, anunció el lanzamiento de su nueva campaña "¡Holly Tamales!".

Esta iniciativa que fusiona la tradición festiva con la solidaridad, brinda apoyo esencial a miles de adultos mayores y veteranos con discapacidad en la región, informó Ksdy 50.

Es una oportunidad única para la comunidad de San Diego de disfrutar de deliciosos tamales mientras contribuye directamente a un servicio vital que entrega más de 60.000 comidas nutritivas cada mes.

"Holly Tamales": la campaña comunitaria

Los repartidores de Meels on Wheels, no solo llevan comida, sino también compañía, conversación y una revisión de bienestar que se convierte en una medida de seguridad que puede salvar vidas cada semana.

La organización tiene una larga historia sirviendo a la comunidad, desde hace más de 65 años, en 1954, lo que la convierte en una institución de confianza en el cuidado de la población de la tercera edad en el condado.

Cabe destacar que, Meals on Wheels no recibe fondos federales ni estatales para la entrega de comidas.

¿Cómo participar? y deliciosos sabores

Hasta el 24 de diciembre o hasta agotar existencias, los interesados pueden adquirir una caja especial de 12 tamales por $35.

Cada dólar recaudado se queda en San Diego, destinado a mantener y expandir la entrega de comidas a los más de 2.000 adultos mayores y veteranos que dependen de la organización.

Los sabores disponibles para elegir son:

Pollo con salsa verde

Cerdo con toque chipotle

Queso con jalapeño (Importante: no vegetariano)

Variety Pack: que incluye 4 tamales de cada sabor.

Regalo especial por tu compra

Para añadir un incentivo a la generosidad, por cada compra de dos cajas de tamales, los compradores recibirán gratis el libro de recetas “Bless This Table”. Este libro contiene recetas de celebridades para disfrutar durante todo el año.

Puntos de recogida y contacto

Los pedidos se pueden realizar en línea o por teléfono, y las entregas ya están en curso desde el 1 de diciembre.

Dónde ordenar: HollyTamales.org - Llamando al 619-260-6110

Puntos de recogida: seleccionar el centro de distribución más cercano a ti (North, South, East o Metro).

Horario de recogida: lunes a jueves: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. | viernes: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

