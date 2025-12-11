¿Te quieres casar en El Hatillo? Conoce los recaudos y pasos a seguir

Suscríbete a nuestros canales

Para formalizar un matrimonio ante el Registro Civil de El Hatillo se requiere una variedad de documentos y pasos a seguir.

A través de su cuenta en Instagram, la alcaldía del municipio El Hatillo en el estado Miranda, difundió la lista de recaudos y pasos a seguir para registrar el matrimonio civil.

Matrimonio en El Hatillo

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía, para casarse legalmente en el Registro Civil de El Hatillo se requieren los siguientes requisitos:

Copia de la cédula de identidad de ambos futuros contrayentes

Acta de nacimiento (copia certificada) de los futuros contrayentes

Fotocopia de la cédula de identidad (vigente) de 2 testigos mayores de edad y venezolanos

Fotocopia de la cédula de identidad de los padres o acta de defunción en caso de estar fallecidos (presentar documento de ser el caso)

Acta de nacimiento de los hijos en conjunto (de ser el caso)

Llenar 5 planillas que son emitidas por el Registro Civil (Ambos deben estar presentes para el llenado de las mismas)

Si uno de los contrayentes tienen hijos menores de edad en una relación previa, es obligatorio presentar el documento de curatela

Copia certificada de la unión estable de hecho (de ser el caso)

Capitulaciones matrimoniales (presentar el documento original)

Recaudos adicionales

Asimismo, la alcaldía señala los recaudos adicionales que deben presentarse según corresponda:

Extranjero

Si un contrayente es extranjero, debe presentar el acta de nacimiento debidamente legalizado, apostillado y traducido

Carta de soltería emitida por el país de origen legalizada, apostillada y traducida de ser el caso

En caso de estar divorciado, la sentenia (exequatur) debe estar legalizada, apostillada y traducida de ser el caso.

Divorciado

Anexar sentencia de divorcio

Viudo

Si uno de los contrayentes es viudo debe presentar el acta de defunción y el acta de matrimonio de la unión anterior

Pasos a seguir

En este sentido, la publicación indica que los documentos antes mencionados deben presentarse ante la oficina del Registro Civil ubicada en el centro comercial Pseo El Hatillo, nivel A, locales A-02 y A-03.

Estos documentos se deben consignar de lunes a jueves en un horario comprendido entre las 08:30 am a 12:00m y de 01:30pm a 04:00pm.

