¡Más que una rivalidad! Así quedaron las series particulares entre Caracas y Magallanes en los últimos años

El ganador de la actual serie entre los eternos rivales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) podría definirse este miércoles, pues los Navegantes del Magallanes llegarían a la mayoría de triunfos en la ronda regular ante los Leones del Caracas si consiguen la victoria.

La novena "eléctrica" llega al encuentro con una ventaja en la serie particular de la temporada 2025-2026, con un balance de cuatro victorias y dos derrotas frente a los melenudos.

¿Cómo han sido las series de los últimos cinco años entre ambos?

Los enfrentamientos directos de las últimas cinco temporadas han tenido una notable paridad. En la temporada 2020-2021, Magallanes, que logró el título en esa zafra, ganó la serie 3-1. Continuaron dominando en la 2021-2022 con un 5-2 a su favor, informó Meridiano.

Sin embargo, la balanza se inclinó para Leones en las siguientes dos campañas, ganando 6-2 en la 2022-2023 y 7-1 en la 2023-2024. Finalmente, la temporada 2024-2025 terminó con la serie particular igualada 4-4.

Oportunidad de revancha para la Nave

El historial reciente de las últimas cinco temporadas muestra dos series ganadas por cada equipo y una serie empatada. Los comandados por Yadier Molina buscarán la victoria de este miércoles para desempatar a su favor el conteo de series de la década actual y además acercarse a los puestos de clasificación.

La cifra total de victorias en este periodo, sin incluir la actual campaña, dejó a los Leones del Caracas un total de 20 lauros, mientras que los "turcos" suman 15 victorias. Debido a la reducción de calendario por la pandemia, la temporada 2020 solo contó con cuatro enfrentamientos entre ambos conjuntos.

