Recta final en la LVBP: horarios para los juegos del 10 de diciembre

La LVBP se prepara para dos jornadas cruciales en la recta final de la temporada 2025-2026.

Por Samuel Poleo
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 07:00 am
La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continúa su marcha, y la jornada de este miércoles 10 de diciembre será crucial a medida que los equipos batallan por asegurar sus puestos en el Round Robin.

Calendario de juegos

Miércoles 10 de diciembre 

  • 06:30 p.m.: Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira

  • 07:00 p.m.: Cardenales de Lara vs Caribes de Anzoategui

  • 07:00 p.m.: Leones del Caracas vs Navegantes del Magallanes

Con el calendario de la temporada regular llegando a su fin, cada resultado en estas jornadas impactará directamente en la tabla de clasificación. Los fanáticos del béisbol venezolano se preparan para disfrutar de dos días de intensa acción que serán determinantes en la carrera hacia la postemporada.

