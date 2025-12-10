Recta final en la LVBP: horarios para los juegos del 10 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continúa su marcha, y la jornada de este miércoles 10 de diciembre será crucial a medida que los equipos batallan por asegurar sus puestos en el Round Robin.

Calendario de juegos

Miércoles 10 de diciembre

06:30 p.m.: Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira

07:00 p.m.: Cardenales de Lara vs Caribes de Anzoategui

07:00 p.m.: Leones del Caracas vs Navegantes del Magallanes

Con el calendario de la temporada regular llegando a su fin, cada resultado en estas jornadas impactará directamente en la tabla de clasificación. Los fanáticos del béisbol venezolano se preparan para disfrutar de dos días de intensa acción que serán determinantes en la carrera hacia la postemporada.

