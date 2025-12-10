Se asomó desde su balcón y le dispararon dos veces: detienen a venezolano tras tiroteo

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano resultó herido como consecuencia de balas perdidas, cuando se encontraba en el balcón de su vivienda.

De acuerdo con los reportes el caso, el lesionado recibió, al menos, dos impactos de bala en uno de sus brazos, luego de asomarse desde el balcón de su departamento en la comuna de Estación Central, en la ciudad de Santiago de Chile.

El suceso ocurrió en avenida Ecuador, luego de que la víctima se percatara de una balacera en la calle donde se encuentra su residencia.

En lugar de ocultarse, el venezolano decidió asomarse para observar lo que ocurría en plena vía pública, a las afueras de su casa.

Capturan a venezolano y colombiano por el tiroteo

Tras el tiroteo, las autoridades locales capturaron a dos personas por su participación en la balacera, se trata de un ciudadano venezolano y otro colombiano, ambos presentaron situación irregular en ese país, de acuerdo con BioBioChile.

Además de los arrestos, los funcionarios policiales incautaron un arma de fuego tipo pistola, marca Jericho. En el cargador del arma se encontraron varias municiones.

El capitán Jorge Salazar, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, entregó antecedentes de la balacera en Estación Central.

“La víctima de 25 años indicó que observó una riña con disparos desde el balcón de su departamento y resultó herido por dos impactos en el antebrazo derecho”, detalló el funcionario.

Delincuente quiso ocultar el arma

Por este hecho “se detuvo a dos sujetos en calle Ecuador, uno de ellos venezolano, en situación irregular, señalando que ocultó una pistola en el piso menos uno”, precisó el capitán Salazar.

Luego de que el implicado ocultara el arma involucrada, la misma fue localizada por funcionarios policiales.

El Ministerio Público ordenó que el Departamento OS9 de Carabineros investigue los hechos que dejaron a una persona baleada y dos detenidos.

