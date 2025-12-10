Entretenimiento

¿Aún sin internet? Esta empresa lanza oferta por 20$ mensual y acepta Cashea

También incluye canales con Full HD

Por Genesis Carrillo
Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 09:05 pm
La empresa Thundernet lanzó una promoción válida por dos meses, informó el periodista Nelin Escalante. 

De acuerdo con la información que suministro en su cuenta de Instagram, precisó que el plan cuenta con Mbps, 170 canales de TV GO con 150 Full HD, por un precio de 20 dólares hasta febrero de 2026. 

“Este servicio te permite devolver el canal hasta 24 horas (...) Contrata ahora y ese precio se mantendrá hasta febrero. Y se puede pagar con Cashea”, indicó Escalante. 

Las personas interesadas pueden obtener el servicio a través de la línea telefónica 0424.537.7077.

