"Diría a Xabi que mee con la suya": Pep Guardiola desata la polémica en Madrid

La comparecencia de Pep Guardiola en las entrañas del Santiago Bernabéu, este 9 de diciembre, se ha convertido en un instante que pasará a la historia del fútbol. Presionado por una pregunta sobre el delicado momento que atraviesa Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid, Guardiola respondió con una frase que él mismo bromeó que sería el titular de la jornada:

“Que mee con la suya... y como no meará colonia, le irá bien, ya verás.”

Con este mensaje de "casi amistad" y autenticidad, el técnico del Manchester City expresó su profunda empatía por el español, con quien compartió vestuario durante dos años y medio. Guardiola reconoció la brutalidad del puesto: "Barcelona y Real Madrid son los clubes más complicados de entrenar, por la presión y el entorno".

Poder y jerarquía en el vestuario

Guardiola también se refirió al poder dentro de los grandes clubes, un tema que se debate en el Bernabéu ante la inestable temporada. Preguntado sobre si hoy tienen más poder los jugadores o los entrenadores, Pep fue categórico: "La jerarquía la tendrá a quienes quieran dárselo los directivos".

Aunque evitó opinar directamente sobre la situación interna del Madrid, dejó claro que la autoridad del banquillo es una decisión que siempre recae en la cúpula directiva.

Advertencia para la Champions

Antes del crucial encuentro europeo, el estratega catalán minimizó las habladurías sobre un Real Madrid supuestamente "vulnerable". Guardiola recordó a su propio equipo que la tarea en el Bernabéu requiere una exigencia máxima.

"Para ganar al Madrid en esta competición, en general, no vale con ser mejor; tienes que ser muchísimo mejor," sentenció, señalando que ser simplemente superior no es suficiente en un estadio con tanta mística y ante un club que ha ganado la competición con tanta frecuencia.

El duelo entre el Manchester City de Guardiola y el Real Madrid se celebrará el próximo miércoles, con la sombra de la eliminación y el futuro de Xabi Alonso cerniéndose sobre el Bernabéu, en una semana que ya ha sido marcada indeleblemente por las palabras de Pep.

