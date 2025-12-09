Proponen usar Colombia como ruta provisional para regular flujo de mercancías 

Suscríbete a nuestros canales

Ante la suspensión de vuelos internacionales y el retiro de licencias a varias aerolíneas, que ha impactado la actividad del aeropuerto de Maiquetía, afectando no solo a miles de pasajeros, sino también al vital flujo de mercancías, la Cámara de Comercio de La Guaira propone una solución provisional.

Al respecto, se plantea utilizar la conectividad aérea con Colombia para el ingreso de bienes al país.

Proponen usar Colombia como ruta provisional

Así lo indicó en declaraciones de Fedecámaras Radio, Eduardo Quintana, presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira.

En ese contexto, precisó que esta medida sería un paliativo mientras se resuelve la situación de la cancelación de los vuelos internacionales.

"La solución provisional consiste en que las aerolíneas que operan en el espacio aéreo colombiano trasladen parte de las mercancías que se requieren para Venezuela", dijo.

Con esta medida, el sector comercial busca evitar el desabastecimiento al reemplazar la mercancía que habitualmente ingresaba por Maiquetía, tanto en vuelos de carga como en el equipaje de vuelos de pasajeros.

Consecuencias del desvío logístico

No obstante, si bien la ruta a través de Colombia podría ser una alternativa, Quintana advirtió sobre las repercusiones negativas que esto generaría en la cadena de suministros:

En tal sentido, mencionó que el desvío ocasionaría retrasos significativos en la logística.

Además, los retrasos y los nuevos costos logísticos terminarían incidiendo en los precios finales de los productos.

Quintana puntualizó que actualmente no tienen forma de cuantificar el posible aumento de precios que acarrearía esta nueva ruta.

Por ello, el sector comercial de La Guaira tiene como principal expectativa la pronta reanudación de los vuelos internacionales a Maiquetía.

