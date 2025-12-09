Choque cultural en el Mundial 2026: Irán y Egipto exigen a la FIFA cancelar partido del Orgullo LGBTQ+

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial 2026 está ya a pocos meses de distancia, y a pesar de no haber comenzado, ha surgido su primer conflicto diplomático. Tras el sorteo del fixture, el partido de la fase de grupos entre Irán y Egipto, a disputarse en el Lumen Field de Seattle, ha sido involuntariamente designado como el "Partido del Orgullo".

La elección del encuentro se debe a que la fecha, el 26 de junio, coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo en la ciudad de Seattle. El comité organizador local había determinado con meses de antelación que ese día sería una jornada para promover el respeto y la diversidad de género. La polémica surgió cuando el sorteo emparejó a dos naciones con legislaciones internas que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.

Protesta formal de las Federaciones

La reacción de las federaciones de ambos países fue inmediata y unánime. El presidente de la Federación de Fútbol iraní, Mahdi Taj, calificó la decisión de la FIFA como "irrazonable" y confirmó que tanto Irán como Egipto han presentado una protesta formal.

Desde ambas naciones se argumenta que disputar un partido bajo una consigna de diversidad es incompatible con la legislación y la política interna de sus respectivos países. El presidente Taj incluso señaló que la designación "parece apoyar a un grupo en particular".

Postura firme de la ciudad anfitriona

Mientras las federaciones presionan a la FIFA, el Comité Asesor de Partidos del Orgullo (PMAC) de Seattle ha confirmado que mantendrá la celebración. La alcaldesa de la ciudad celebró que el Mundial coincida con fechas históricas para la comunidad LGBTIQ+, enviando un mensaje claro: "Seattle quiere mostrar que todos son bienvenidos".

Este es un escenario sensible, ya que nunca en la historia se había programado un partido mundialista con una consigna de diversidad de forma oficial. El antecedente en Qatar 2022, donde la FIFA prohibió el brazalete "OneLove", subraya la delicadeza del asunto.

Por ahora, el encuentro sigue programado para el 26 de junio. La presión política cruzada obliga a la FIFA a decidir si mantiene la designación o si negocia un nuevo encuadre para evitar una crisis diplomática antes de que ruede la pelota.

