¡Adiós a las colas! Así puede pagar su factura de Corpoelec desde el Banco de Venezuela: requisitos esenciales

Asistir a una agencia bancaria para pagar servicios públicos puede resultar tedioso debido a las largas filas.

Afortunadamente, los usuarios del servicio de electricidad de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), tienen la opción de realizar el pago de sus facturas de forma cómoda y rápida a través de Internet.

El Banco de Venezuela (BDV) es uno de los canales habilitados que permite efectuar el pago de la luz desde casa.

Adicionalmente, Corpoelec ofrece la opción de cancelar el valor del servicio directamente desde su propia página web.

¿Cómo pagar a través del Banco de Venezuela (BDV)?

Para cancelar la deuda de Corpoelec utilizando la plataforma del Banco de Venezuela, se deben seguir los siguientes pasos:

Primero, ingrese a la página oficial del BDV.

Acceda a su cuenta bancaria. Si aún no está registrado, deberá hacerlo.

Dentro del menú, busque la opción ‘Pagos’ y elija ‘Servicios públicos’.

Haga clic en ‘Servicios Corpoelec’ y seleccione ‘Consultar deuda’.

Elija la opción ‘Pago no registrado’ e introduzca el número de contrato (NIC).

Siga las instrucciones restantes para completar la cancelación.

Alternativa de pago desde la página de Corpoelec

Otra vía para saldar la factura es directamente desde la plataforma de Corpoelec:

Ingrese a la página web de Corpoelec.

Debe registrarse e iniciar sesión con el botón ‘Iniciar sesión’.

Un código de verificación se enviará a su correo electrónico.

Introduzca el código que recibió en su correo y presione el botón ‘Enviar’.

En el menú principal, busque y seleccione la opción ‘Cuenta contrato’.

Haga clic en ‘Estado de cuenta’ y luego en ‘Pagar’.

Bancos y proceso de confirmación

Una vez en la pantalla de pago dentro de la plataforma de Corpoelec, el usuario encontrará diversas opciones bancarias:

Las entidades disponibles para el pago son: Bancamiga, Banco de Venezuela, Banco Nacional de Crédito, Banesco y Mercantil.

Si selecciona el Banco de Venezuela, debe elegir el tipo de instrumento: débito (Cuenta Corriente o Cuenta de ahorro) o Crédito (Visa o MasterCard).

Posteriormente, debe presionar el botón ‘Enviar SMS’. El banco enviará un código de seguridad a su teléfono móvil y a su correo electrónico registrado. Finalmente, ingrese el código recibido y oprima el botón ‘Confirmar’.

