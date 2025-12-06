Alquileres más costosos en EEUU: sepa cuánto han aumentado y qué estados se llevan el mayor impacto

Suscríbete a nuestros canales

Los inquilinos en Estados Unidos (EEUU) han sufrido golpes al bolsillo en los últimos cinco años, un reciente informa confirma que los aumentos no están al día con la capacidad adquisitiva, descubra quiénes son los más afectados.

Resulta que el precio de alquiler de departamentos de una habitación en las cincuenta áreas metropolitanas más grandes del país ascendió un 41% promedio entre 2020 y 2025.

Así lo asegura el un gigante en la conexión entre prestatarios y prestamistas, LendingTree.

Quienes aseguran que esta alza afecta directamente a arrendatarios en urbes donde el acceso a la vivienda es un factor central en el costo de vida.

De hecho, el intermediario digital asegura que la diferencia mensual supera los 450 dólares en la comparación interanual de referencia.

Se explica que para la realización del informe se utilizó como referencia las cifras de “fair-market rents” que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) publica para la fiscalización del mercado de alquileres.

Aunque, indican que los resultados excluyen unidades de construcción reciente y viviendas sociales, concentrándose en el mercado privado.

El incremento de alquileres en cifras

El estudio arrojó que hay tres ciudades que presentaron los incrementos más altos, en el caso de estos en específico se superó el 47% de aumento para los alquileres de una sola habitación.

Se trata de:

Nueva York, San Diego y Miami.

- En el caso de Nueva York, esta sería la metrópoli más afectada, con un incremento mensual de 854 dólares en promedio para departamentos de una sola habitación, que pasaron de 1.801 a 2.655 dólares en cinco años.

- El escenario en San Diego sigue un patrón similar, con una suba de 817 dólares mensuales (de 1.642 a 2.459 dólares).

- Por último, en Miami el incremento del precio es de unos 764 dólares (de 1.231 a 1.995 dólares).

Además, es importante acotar que los salarios no siguieron el ritmo del alza en los alquileres.

Claro que estos no son los únicos logares que se han visto afectados por el aumento de los precios en los alquileres, otros lugares son subidas representativas, que completan el top 10, son:

Riverside (California): (671 dólares más, 61% de incremento).

Tampa (Florida): 656 dólares más, 63% de aumento.

Sacramento (California): 644 dólares adicionales, 54%.

Atlanta (Georgia): 620 dólares, 60% más.

Orlando, (Florida): 591 dólares, 52% más.

Boston, Massachusetts (552 dólares, 29%).

Phoenix, Arizona (551 dólares, 53%).

Por otra parte, los departamentos con dos habitaciones también tuvieron crecimiento de los precios para los inquilinos, con un incremento promedio de 505 dólares al mes, repitiendo los tres estados clave de mayor alza, aunque el orden es diferente.

En este caso lidera Miami, con un alza de $885, San Diego con $877 y Nueva York con $857.

En ciudades medianas, algunos centros urbanos del sur y oeste, como Jacksonville (Florida), Virginia Beach (Virginia) y Las Vegas (Nevada), también reportaron saltos que rondan el 49% en variación de cinco años.

En estos estados el impacto fue el más bajo:

En San Francisco el aumento fue de solo 54 dólares mensuales para una habitación.

Otros estados con subidas de bajo impacto son:

Birmingham (Alabama), Oklahoma City (Oklahoma), San Antonio (Texas) y St. Louis (Misuri).

¿Por qué está sucediendo?

En este mismo sentido, plataformas inmobiliarias nacionales como Zillow y StreetEasy, destacan que desde 2019 el encarecimiento del alquiler superó hasta 1,5 veces el incremento de los ingresos medios, fenómeno que condiciona la estabilidad financiera de inquilinos en todo el país.

En cuanto a las razones detrás del encarecimiento del alquiler, desde el portal de Infobae señalan que se relacionan principalmente con:

El impulso migratorio motivado por el teletrabajo, cuya expansión permitió a millones de empleados reubicarse fuera de grandes ciudades y elevar la demanda en mercados emergentes.

La baja en la oferta de viviendas accesibles, en parte resultado del retroceso en las tasas de construcción de nuevas unidades para alquiler.

El impacto de la pandemia sobre la dinámica económica de las ciudades, que dificultó la movilidad y restringió los cambios de residencia habitual.

Precios de venta y tasas hipotecarias en máximos históricos, desplazando a potenciales compradores hacia el sector del arrendamiento.

