Resultados de la Champions League: partidazos y remontadas europeas

La fase de clasificación de la Champions League entró en una etapa decisiva con los resultados de este martes 9 de diciembre, donde la tónica general fue la escasez de goleadas y la necesidad de los favoritos de pelear hasta el final por cada punto.

Los duelos clave de la jornada

Dos encuentros destacaron por su drama y el impacto directo en las clasificaciones:

Fútbol Club Barcelona 2 - 1 Eintracht Frankfurt: El Barcelona logró una victoria importante en el Camp Nou. A pesar de que el Frankfurt luchó y consiguió un gol, los locales demostraron superioridad ofensiva para llevarse el triunfo y sumar puntos clave en la clasificación.

Inter de Milán 0 - 1 Liverpool Football Club: Un partido muy disputado donde el Liverpool se llevó una victoria ajustada, asegurando los tres puntos gracias a un gol solitario, mostrando solidez defensiva ante un Inter que no pudo concretar sus ocasiones en casa.

Otros resultados de la jornada

La acción en Europa se completó con estos marcadores:

Bayern Múnich vs Sporting Lisboa: 3 - 1

Atalanta vs Chelsea: 2 - 1

Association Sportive de Monaco vs Galatasaray Spor Kulübü: 1 - 0

PSV Eindhoven vs Club Atlético de Madrid: 2 - 3

Royale Union Saint-Gilloise vs Olympique de Marsella: 2 - 3

Tottenham Hotspur vs Sportovní Klub Slavia Praga: 3 - 0

Kairat Almaty vs Olympiacos: 0 - 1

La jornada sirvió para ajustar las cuentas y poner presión a varios líderes de grupo. Con estos resultados, la clasificación para la siguiente fase queda en vilo, prometiendo un cierre de fase de grupos electrizante.

