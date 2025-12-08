Novak Djokovic sigue imparable: los récords que puede romper el serbio en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Novak Djokovic demostró en la temporada 2025 que la edad no es más que un número. A sus 38 años, el serbio mantuvo su rendimiento élite, sumando triunfos importantes que aseguraron su permanencia en la cúspide y lo posicionaron para este asalto final contra la historia.

Su capacidad para gestionar la carga física y mantenerse competitivo en las citas más importantes, particularmente en los Grand Slams, lo ha llevado a acumular estadísticas que ahora lo colocan al borde de hazañas que parecían inalcanzables, preparando la mesa para un 2026 de cacería de récords.

La caza de los 10 récords históricos en 2026

Con 24 Grand Slams y una hegemonía sostenida por casi dos décadas, el serbio afronta la nueva temporada con el objetivo de romper diez marcas que dejarían una huella imborrable en el tenis.

Dominio en los Grand Slams

La prioridad de Djokovic en los torneos Majors es doble: superar las 400 victorias totales en Grand Slams (actualmente suma 397 triunfos hasta 2025), un hito que ningún otro jugador ha logrado. Más ambicioso aún es convertirse en el primer jugador con 100 victorias en cada Grand Slam. Con 102 triunfos en Wimbledon y Roland Garros, necesita apenas una victoria en el Abierto de Australia (99 triunfos) y cinco en el US Open (95 triunfos) para cerrar ese círculo histórico.

Hitos de maestría y consistencia

En los torneos Masters 1000, Nole está cerca de dos récords de participación. Con solo cuatro cuadros principales más en 2026 superaría a los líderes históricos, convirtiéndose en el jugador con más participaciones en Masters 1000 (suma 136). Además, está a solo tres resultados de llegar a 100 cuartos de final en Masters 1000, una barrera que ningún otro tenista ha superado.

Récords de longevidad y ATP

La longevidad del serbio podría producir cinco nuevos récords de élite en 2026:

200 Semifinales ATP: Djokovic necesita solo una semifinal más para alcanzar la marca de las 200, un registro que lo colocaría como el tercer jugador en la historia en lograrlo.

Finales Consecutivas: Si disputa al menos una final en el circuito, sumará 21 temporadas consecutivas con al menos una definición, superando las 20 temporadas del suizo Roger Federer.

Nitto ATP Finals: Si se clasifica a la edición 2026, el serbio alcanzará 19 participaciones, liderando la tabla histórica del prestigioso torneo de fin de año.

Semanas Élite: Está a punto de dejar atrás a Federer en semanas totales dentro del Top 5 (844 de Djokovic vs. 859 de Federer) y el Top 10 (923 de Djokovic vs. 968 de Federer), marcas que caerían durante el transcurso del año.

Cierre de Temporada en el Top 10: Si finaliza el 2026 dentro de los diez mejores, alcanzará 19 presencias y superará las 18 que comparten Nadal y Federer, consolidando su longevidad sin precedentes.

A sus 38 años, Novak Djokovic no se detiene. Su decisión de seguir compitiendo lo convierte en una amenaza real al paso del tiempo, prometiendo un 2026 donde el tenis moderno podría presenciar la reescritura definitiva de sus libros de récords.

