Alerta en el Real Madrid: lesión sensible en la defensa previo al duelo contra Manchester City

Suscríbete a nuestros canales

El encuentro entre el Real Madrid y el Celta no pudo empezar de peor manera para el equipo dirigido por Xabi Alonso. Militao se dejó caer sobre el césped con claros gestos de dolor, reportando un pinchazo en la parte posterior de la pierna izquierda.

El central brasileño tuvo que ser retirado del campo con ayuda del staff técnico y fue sustituido por Antonio Rüdiger en el minuto 21.

Un calvario de lesiones en la defensa

Esta nueva lesión muscular se suma al auténtico calvario que ha vivido Militao en las últimas dos temporadas, tras sufrir sendas roturas del ligamento cruzado de la rodilla.

De hecho, Militao se había recuperado recientemente de otro contratiempo muscular similar que sufrió en noviembre durante un amistoso de Brasil frente a Túnez, y que lo mantuvo de baja por dos partidos. Es común que las recuperaciones de lesiones tan graves como la rotura de ligamentos conlleven lesiones musculares asociadas hasta que el futbolista recupera el equilibrio y la potencia física.

Alerta máxima para la Champions

La baja de Militao supone un grave problema para Xabi Alonso, justo en la semana en que el equipo se enfrentará al Manchester City en la Champions League. Las lesiones de los centrales se han convertido en un mal endémico para el Real Madrid.

Alonso esperaba contar con Militao, Rüdiger y quizás Huijsen, pero ahora su defensa se reduce, obligándolo a hacer equilibrios para alinear especialistas ante la amenaza de Erling Haaland.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.