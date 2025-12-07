Explosión de un vehículo en México deja al menos cinco fallecidos: autoridades investigan los hechos

Suscríbete a nuestros canales

Un brutal atentado sacudió la localidad de Coahuayana, Michoacán, el pasado sábado, donde la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la policía comunitaria ha dejado un saldo preliminar de al menos cinco fallecidos y cinco heridos, incluyendo menores de edad.

El ataque ocurre en medio de la estrategia de "pacificación" implementada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Atentado y Víctimas

El ataque se registró a plena luz del día en el centro de la localidad, causando graves daños colaterales.

El estallido se registró a las 11:40 horas en la avenida Rayón, frente a la sede de la comandancia municipal.

Según el líder de las autodefensas de Coahuayana, Héctor Zepeda ("Comandante Teto"), la explosión se produjo justo cuando una camioneta cargada con plátanos pasaba por la puerta de la comandancia.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el conductor de la camioneta es uno de los fallecidos.

El número de muertos asciende a cinco, con cinco heridos, de los cuales dos perecieron en el hospital regional.

La onda expansiva del artefacto explosivo causó graves daños al centro médico cercano, así como a viviendas, comercios y vehículos particulares.

Violencia e investigación

Coahuayana, conocida por su producción de plátanos, es un territorio en disputa constante entre grupos criminales.

La zona ha sido históricamente asediada, primero por los Caballeros Templarios y, más recientemente, por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El territorio es un punto estratégico debido a su potente industria bananera (más de 7.000 hectáreas), su cercanía con la mina de Aquila y la ubicación de laboratorios de metanfetamina en la sierra.

La Fiscalía de Michoacán coordina la investigación en conjunto con fuerzas federales (Secretaría de Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad) y la Guardia Nacional. Se ha activado un operativo conjunto en la zona.

El "Comandante Teto" había expresado su frustración hace un año, señalando la "decepción con el Gobierno" por lo que consideran omisiones y falta de apoyo real a las autodefensas frente a los cárteles.

El ataque se produce en un momento político delicado, tras el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y subraya la complejidad de la crisis de seguridad en Michoacán.

