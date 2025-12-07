Asesinó a su hijo de tres años y asistió al funeral: revelan el insólito motivo del crímen

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, un caso de violencia intrafamiliar sacudió a la ciudad de Cali, Colombia, luego de que las autoridades lograran la captura de un hombre señalado como el presunto responsable de la muerte de su propio hijo.

Según información de Caracol Radio, el suceso tuvo lugar en una vivienda del barrio El Vergel, donde vivía el detenido de 23 años, de nacionalidad venezolana.

La acción de los uniformados permitió su arresto justo al finalizar el funeral del menor, mientras intentaba pasar desapercibido.

Muerte confirmada en el hospital

El menor de tres años fue trasladado de urgencia al hospital Carlos Holmes Trujillo, pero, lamentablemente, los médicos confirmaron que ingresó al centro asistencial sin signos vitales, declarando su deceso.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades apuntan a que el fallecimiento fue el resultado de una agresión física que, según las pesquisas, habría sido infligida por el padre.

El móvil detrás de este acto, según la información preliminar, habría sido la negativa del niño a bañarse.

Contradicción con la versión inicial

Inicialmente, el progenitor había intentado desviar la atención de los investigadores, alegando que la muerte del niño se había producido a causa de una caída accidental.

Esta versión fue desmentida por la causa oficial del deceso, establecida por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

¿Cómo fue la detención?

El coronel Jairo Sanabria, jefe seccional de Servicios Especiales, reveló un detalle impactante: "Después de cometer el crimen, asistió a las honras fúnebres de su hijo aparentando normalidad".

La captura se produjo gracias a la "rápida acción policial", logrando detenerlo cuando se movilizaba en un vehículo del servicio funerario al término de las exequias.

El detenido, quien ya poseía antecedentes por el delito de porte ilegal de armas de fuego, fue entregado a la Fiscalía General de la Nación.

Tras la audiencia de control de garantías, un juez determinó imponerle medida de cárcel por el delito de homicidio agravado, mientras avanza la investigación en su contra.

