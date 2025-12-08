Desarticulan peligrosa red de trata en Carabobo: ¿Cómo lograron engañar y secuestrar a cuatro adolescentes?

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro jóvenes entre 13 y 16 años fueron rescatadas luego de ser retenidas bajo engaños para somertelas a una red de trata de personas.

Así lo dio a conocer el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde precisó que el mencionado procedimiento de rescate se llevó a cabo en Puerto Cabello, estado Carabobo, tras amplias labores de investigación.

Detalló que durante la operación detuvieron a Darwin José Raúl Rivas Torres (49), en La Plaza General Salom, parroquia Unión, municipio Puerto Cabello.

El sujeto “fue el encargado de custodiar y retener a las víctimas, mientras eran sometidas a ataques violentos y abusos de José David Colina Ibarra (64), Román Antonio Domínguez Linares (63), Tulio Enrique Vargas Villalonga (56), Luiggi Alejandro Romero Álvarez (18) y, un joven de 16 años de edad, detenidos previamente”, indicó.

Agregó que las investigaciones sobre este caso se intensificarán para lograr la ubicación y detención de María De Los Ángeles Castillo Velásquez (21), quien “había captado a las víctimas rescatadas y ofreció distintos trabajos a cambio de altas sumas de dinero”.

“Además, se encontraba realizando diversos trámites para llevarlas a territorio colombiano”, dijo Rico.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.