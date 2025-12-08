Intentó salvar a su nieta: abuelo y bebé mueren tras brutal ataque de siete perros pitbull

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, de 50 años de edad, y su nieta de tres meses murieron después de ser atacados por siete perros pitbull dentro de su vivienda.

El lamentable incidente se registró en la localidad de en Tullahoma, en el condado de Coffee (Tennessee), informó la Fiscalía del Condado y la policía local.

De acuerdo con la publicación de Telemundo, los funcionarios acudieron a la escena del incidente el pasado miércoles, 3 de diciembre, en horas de la tarde y hallaron los restos de las víctimas. Según los oficiales, “algunos perros aún atacaban al bebé”.

En medio de la operación, las autoridades neutralizaron a los perros que mordían el cuerpo de la infante; mientras que el resto de los animales quedaron bajo custodia del Control Animal de Tullahoma.

Abuelo intentó salvar a su nieta de los pitbull

La policía recibió el aviso cerca de las 3:00 de la tarde. Cuando llegaron, constataron que el ciudadano James Alexander Smith, había intentado intervenir con un bate de béisbol para salvar a la niña.

El suceso estremeció a la comunidad. Un vecino relató que escuchó a una mujer, quien gritaba y lloraba cerca de las 2:3 de la tarde.

“No entendía lo que decía”, dijo el testigo. “Intenté ayudar. Me acerqué a ella y le pregunté qué estaba pasando. No quiso contestarme. Se fue corriendo. Luego escuché una sirena, y luego oí más, y supe que la caballería venía, básicamente” añadió.

Madre lloraba desconsoladamente al encontrar la escena

De acuerdo con el medio Excelsior, otra vecina afirmó que vio a la madre del bebé cuando lloraba, antes de que llegara la policía y control animal.

La mujer gritaba desconsolada “mi bebé”, “mi corazón se ha hecho añicos”, dijo la vecina. Añadió que nunca observó a los perros atacar a personas, aunque sí a otros animales en la calle. “Corrían tras gatos, corrían tras perros. Podía verlos ser agresivos con los animales. Nunca pensé que harían eso a los niños”, expresó.

Las autoridades no revelaron el número total de perros residentes en la vivienda o si alguno contaba con historial de mordeduras o reportes previos. El Control Animal mantiene bajo observación a los canes sobrevivientes, mientras avanzan las investigaciones.

Ahora, la Fiscalía indicó que se evalúa si existen posibles responsabilidades penales vinculadas a custodia y manejo de animales potencialmente peligrosos, un proceso que suele considerar factores como confinamiento, señalización, socialización y controles de salud.

